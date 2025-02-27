晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普頻點名台積電 謝金河：「轉大人」關鍵時刻、台股恐大變

2025/02/27 07:23

謝金河發文指出，目前台積電處於關鍵時刻，在面對的幾個大挑戰中，最大的是川普壓力，他也強調「如今面對的是政治課」，這也是台積電扮演全球大企業「要轉大人的必要考驗」。（路透）謝金河發文指出，目前台積電處於關鍵時刻，在面對的幾個大挑戰中，最大的是川普壓力，他也強調「如今面對的是政治課」，這也是台積電扮演全球大企業「要轉大人的必要考驗」。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普1月就任後，雷厲風行的施政風格在全球市場掀起波瀾，財信傳媒董事長謝金河發文指出，目前台積電處於關鍵時刻，在面對的幾個大挑戰中，最大的是川普壓力，他也強調「如今面對的是政治課」，這也是台積電扮演全球大企業「要轉大人的必要考驗」。謝金河也提到，今年台股的生態可能出現較大的改變。

謝金河在臉書發文指出，香港恆生指數近日再度超越台股，這是Deepseek效應帶來的衝擊，在香港上市的中國大型科技股大漲，從阿里巴巴、騰訊、比亞迪、小米等大漲，帶動恆生指數。而過去一直靠台積電股價上漲拉動的加權指數，則因為台積電拉回而出現停滯。

謝金河指出，今年台股的生態可能出現較大的改變，2024年台股上漲28.47%，全球漲幅居次，只輸給Nasdaq。台積電則是上漲81.8%，如果拿掉台積電，加權指數下跌2.3%，最慘的是台塑四寶，去年跌幅都在55到57%之間。

謝金河表示，今年台積電面對幾個大挑戰，最大的是川普壓力，他提醒「台積電是國際大企業被川普點名修理最多次的企業，而且，川普對台積電有很多成見。台積電如何修好川普學分？如何增加美國廠的投資？大家都增大眼睛看！」

謝金河也提醒，台積電從2020年漲到現在，技術指標已在高檔，九月K、D值都在80以上，而且即將反轉交叉向下，這是技術面的頹勢。但台積電去年EPS為45.25元，今年可能朝50到60元的方向挺進，基本面很靠得住！於是在基本面、技術面僵持下，台積電可能呈現下有鐵板，上有鍋蓋的盤旋走勢。

謝金河也指出，台積電不再奔馳，台股也跟著盤旋，最近加權指數都在2萬3000點附近。受到Deepseek衝擊，最近Nvidia、Amd、ARM走勢疲弱。Tsmc adr最近10個交易日跌9天，今年以來股價下跌4.06%。

謝金河在文末總結，今年台積電煩惱的事特別多！過去台灣的企業主常常說，政治歸政治，經濟歸經濟，我們只顧賺錢就好，不要管政治！不過他強調「這次台積電面對的正是政治課！這也是台積電躍升至全球大企業，要『轉大人』的必要考驗！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財