川普頻點名台積電 謝金河：「轉大人」關鍵時刻、台股恐大變

謝金河發文指出，目前台積電處於關鍵時刻，在面對的幾個大挑戰中，最大的是川普壓力，他也強調「如今面對的是政治課」，這也是台積電扮演全球大企業「要轉大人的必要考驗」。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普1月就任後，雷厲風行的施政風格在全球市場掀起波瀾，財信傳媒董事長謝金河發文指出，目前台積電處於關鍵時刻，在面對的幾個大挑戰中，最大的是川普壓力，他也強調「如今面對的是政治課」，這也是台積電扮演全球大企業「要轉大人的必要考驗」。謝金河也提到，今年台股的生態可能出現較大的改變。

謝金河在臉書發文指出，香港恆生指數近日再度超越台股，這是Deepseek效應帶來的衝擊，在香港上市的中國大型科技股大漲，從阿里巴巴、騰訊、比亞迪、小米等大漲，帶動恆生指數。而過去一直靠台積電股價上漲拉動的加權指數，則因為台積電拉回而出現停滯。

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謝金河指出，今年台股的生態可能出現較大的改變，2024年台股上漲28.47%，全球漲幅居次，只輸給Nasdaq。台積電則是上漲81.8%，如果拿掉台積電，加權指數下跌2.3%，最慘的是台塑四寶，去年跌幅都在55到57%之間。

謝金河表示，今年台積電面對幾個大挑戰，最大的是川普壓力，他提醒「台積電是國際大企業被川普點名修理最多次的企業，而且，川普對台積電有很多成見。台積電如何修好川普學分？如何增加美國廠的投資？大家都增大眼睛看！」

謝金河也提醒，台積電從2020年漲到現在，技術指標已在高檔，九月K、D值都在80以上，而且即將反轉交叉向下，這是技術面的頹勢。但台積電去年EPS為45.25元，今年可能朝50到60元的方向挺進，基本面很靠得住！於是在基本面、技術面僵持下，台積電可能呈現下有鐵板，上有鍋蓋的盤旋走勢。

謝金河也指出，台積電不再奔馳，台股也跟著盤旋，最近加權指數都在2萬3000點附近。受到Deepseek衝擊，最近Nvidia、Amd、ARM走勢疲弱。Tsmc adr最近10個交易日跌9天，今年以來股價下跌4.06%。

謝金河在文末總結，今年台積電煩惱的事特別多！過去台灣的企業主常常說，政治歸政治，經濟歸經濟，我們只顧賺錢就好，不要管政治！不過他強調「這次台積電面對的正是政治課！這也是台積電躍升至全球大企業，要『轉大人』的必要考驗！」

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