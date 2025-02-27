輝達財報盤後公布！道瓊跌逾188點 台積電ADR終結連6黑

週三美股漲跌互現。（路透資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球屏息以待的AI晶片龍頭輝達（Nvidia）週三盤後公布2024年第四季度財報，業績超出華爾街的預期，並為本季提供強勁的指引。輝達週三股價上漲3.67%，盤後交易上漲超過1%。週三美股漲跌互現，道瓊工業指數下跌188.04點、0.43%，標普500和那斯達克指數分別上漲0.01%、0.26%，費城半導體指數勁揚2.09%，台積電ADR終結連6黑，上漲2.77%，收在194.62美元。

綜合外媒報導，美國總統川普週三表示，美政府將很快宣布對歐盟進口產品徵收25%關稅。他還表示，對墨西哥和加拿大進口產品徵收高額新關稅將於4月2日生效，貿易政策的不確定性加劇了投資者的擔憂。

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除川普政策，資者人也密切關注輝達的第四季財報，此次發布的時機對於輝達來說，正值關鍵時刻。因為DeepSeek的出現引發人們對曾經火熱的人工智慧產業可持續性的質疑。輝達財報營收達393.3億美元，高於倫敦證券交易所預期的380.5億美元，每股盈餘0.89美元，也高於預期的0.84美元，輝達預計2025年第一季營收約430億美元，上下浮動2%，高於倫敦證券交易所預計的417.8億美元。

道瓊工業指數下跌188.04點或0.43%，收43433.12點。

那斯達克指數上漲48.88點或0.26%，收19075.26點。

S&P 500指數上漲0.81點或0.01%，收5956.06點。

費城半導體指數上漲101.94點或2.09%，收4990.82點。

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