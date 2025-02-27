玉山金董座黃男州：進入金控2.0時代 評估進軍數位保險拓版圖

玉山金昨舉行法說會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕玉山金控昨舉行法說會，董事長黃男州表示，現在是金控2.0的時代，進入更激烈的競爭，未來幾年玉山金最重要的大事就是壯大玉山金控和主要子公司玉山銀行的規模，以及科技和綠色雙軸轉型；因此，玉山金會評估申請金管會新推出的數位保險公司，藉此思考壯大玉山金控的版圖。

玉山金控2024年自結稅後盈餘260.8億元創新高，獲利年成長率20.1%，每股稅後盈餘 1.63元；玉山銀行稅後盈餘245.3億元、年成長25.4%，玉山證券淨利21.8億元、年成長68.8%，獲利皆創歷年新高。

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談到今年股利政策，黃男州表示，玉山金控目前資產規模約4兆，仍力求版圖能擴張，希望用獲利支持成長，而對於獲利幾成要配發股利，玉山金認為80%算合適。他也提到，未來這幾年都會以現金股利為主，今年更是絕大部分會以現金為主，主要原因在於玉山金版圖規模擴大，未來資本額擴大要預留空間。

黃男州指出，玉山長期成長策略以有機自我成長為第一順位，也會策略聯盟，對於併購會審慎以待。他也提到，從富邦金併日盛金、以及正在進行的台新新光合併案，現在已經進入金控 2.0 時代，金控公司在版圖、規模和獲利性進入更激烈的競爭，彼此也在進行合併，但對玉山金而言，最重要還是壯大玉山金控以及主要子公司玉山銀行的版圖。

黃男州表示，金管會再次開放數位保險公司的執照申請，不限時、不限量，也可以有實體，這是往前很大一步，玉山金也會仔細的來評估。黃男州說，明年保險公司將接軌IFRS 17與ICS，整體保險業明年會有新的面貌、新挑戰，也提供新機會。玉山金會仔細觀察趨勢變化，在壯大核心子公司玉山銀行版圖的同時，有機會也思考壯大玉山金控的版圖。

永豐金控併購京城銀行在即，黃男州認為，京城銀的規模相對較小，永豐金加京城銀的資產規模與玉山還有一段距離。玉山銀行還是希望保持較快的成長速度，如果存款每年可以成長近3000億元，資產約可成長超過3500億元，預估3至4年資產規模就可成長超過1兆元。

黃男州說，玉山銀行是玉山金控的骨幹，國內業務成長的同時，海外獲利也必須要繼續成長，希望維持占整體獲利3分之1的比重。而在海外擴展據點時，有時候需要需要透過併購才能進入一個新的市場，因此玉山銀行目前在海外併購的機會比較大一點，但國內不是說永遠不會併購，要看時機和對象。

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