分析師：台積電與OpenAI合作 長期前景好兆頭

專家指出，Open AI和台積電的合作交易，對台積電的長期前景來說是個好兆頭。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕產業研究表明，台積電佔據代工市場約60%的市場，遠遠領先英特爾和三星等競爭對手。知名產業分析師Adam Spatacco表示，台積電之所以能夠維持領先地位，主要得益於輝達、超微、博通和其他傳統半導體企業的設備需求飆升。

然而，台積電的獨特之處在於，其服務不僅受到傳統半導體公司的需求。事實上，OpenAI剛與台積電達成一項重要合作，將為未來台積電的營收基礎增加多樣化，這對台積電長期前景來說是個好兆頭。

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OpenAI的旗艦產品是名為ChatGPT的大型語言模型 （LLM），它使用生成式AI來快速回答各種查詢。資料中心內部有被稱為圖形處理單元 （GPU） 的先進晶片組，它運行演算法來處理插入ChatGPT 的資料工作負載，以便及時向使用者提供問題的答案。目前，輝達和超微是資料中心GPU 市場的主要參與者。

然而，現在越來越多的公司開始轉向客製化矽解決方案，以擺脫對輝達的過度依賴。OpenAI是最新一家探索開發自身客製化晶片的公司，而且更向台積電尋求幫助。除了傳統的半導體公司外，台積電還與亞馬遜、Alphabet、蘋果、Meta Platforms和微軟密切合作。

值得關注的是，OpenAI與微軟有著特別密切的關係，因為這家超大規模公司在ChatGPT製造商中投資了100億美元。

超大規模生產商和相關的人工智慧開發人員也在矽片領域為自己開闢空間，Adam Spatacco認為台積電處於有利地位，可以進入新的發展階段，在競爭中進一步領先。對於與雲端基礎設施專家和OpenAI等開發商的合作關係，使台積電的收入基礎多樣化。

此外，鑑於人工智慧工作量預計將持續飆升，並隨著時間的推移變得更加複雜，Adam Spatacco認為未來幾年將會出現更多的晶片設計。因此，他認為與OpenAI的交易很可能會在未來帶來更多的晶片架構，這對台積電的長期前景來說是個好兆頭。

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