精誠2024年營收、獲利寫新高 續推子事業IPO

精誠去年營收、獲利皆寫下新高。圖為精誠董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）今日公告去（2024）稅後淨利為19.57億元、年增31%，每股稅後盈餘（EPS）7.66元，營收、獲利皆寫下新高。展望今年，精誠表示，將會鎖定「AI＋生態圈」的橫向結盟等5大核心，也將會積極推動有潛力的事業掛牌，創造更大價值。

精誠去年全年營收389.51億元，年增11%。該公司說明，連續9年營收創新高，主要受惠於集團積極推動企業數位轉型，聚焦「雲端、數據、資安、軟體開發及維護維運」5大核心服務，並強化訂閱式方案，以最佳化營益率及提升服務收入。

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針對AI發展與ESG商機，精誠也說，持續加速發展生成式AI技術應用解決方案，運用軟體AI化，助攻百工百業在應用情境的落地實踐，並持續推動ESG相關解決方案，深化生態圈的合作與連結，創造新經濟的附加價值，開拓更多成長機會。

展望今年，精誠表示，經營重點將會鎖定五大方向，包含擴大AI領域的投資與發展：

１、建立「AI＋生態圈」的橫向結盟，並持續深化Ai4iA的垂直產業應用。

２、加速推動區域化發展，鎖定東南亞與日本市場，聯合在地夥伴力量，以「全球IT服務」為核心，進一步延伸集團的自有產品與服務，提升海外市場的競爭力與優勢。

３、善用新經濟的科技力，創造差異化的加值服務，增進服務的定價力與毛利率。

４、將結合夥伴力量，透過策略聯盟、併購與合資等方式，產生營運綜效，達成擴大市場、與生態圈夥伴共贏共享的目標。

５、積極推動讓有潛力的事業以上市櫃方式，提供更大的舞台，吸引人才，並進一步為公司創造更大價值。

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