四接延7年 台電：協和可舒緩壓力但挑戰仍在 估逾3百萬瓩缺口

台電董事長曾文生（中）表示，協和第一部新燃氣機組原本預定今年可商轉，但延宕快7年時間，首部機組會延遲到2032年夏天前上線。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕耗時超過7年時間，台電協和電廠、第四接收站環評總算通過，台電董事長曾文生表示，協和第一部新燃氣機組原本預定今年可商轉，但延宕快7年時間，首部機組會延遲到2032年夏天前上線，且上線後，以每年3%用電成長估算，供電還是有逾300萬瓩缺口，「挑戰依然存在」，台電會持續增加調度融通、儲能等方式因應。

協和電廠供應北北基約480萬人口供電，但原本的重油機組已運轉超過四十年，一、二號機陸續除役，三、四號機轉為緊備機組；經濟部於2017年同意協和轉型與四接計畫，隔年正式提出環評。

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未料，因海洋生態、港安、土污等爭議不斷，直到今正式通過，但已較台電原訂計畫大幅延宕。台電副總鄭慶鴻說明，環評通過後將是「雙軌作業」，包括向中央與地方政府提出申請電業執照、施工許可、土地污染處理等，有一定行政程序要進行，也同步要展開填海造地、機組採購等招標作業，首部機組預計2032年夏天前完成。

曾文生補充，若一開始環評順利，協和電廠四部舊機組可同時拆除，並進行新燃氣一、二號機組更新，但現在要考慮北東電網的用電成長速度，「穿著半邊衣服、改半邊衣服」，若用電成長太快，緊備機組（三、四號機）的壓力大，他表示，第二部機組很難在2035年以前商轉。

台電總經理王耀庭也指出，北東電網到今年預估達到600萬瓩用電負載，但該區僅剩和平電廠的130萬瓩，且內湖、南港用電成長快，若每年約3%成長，約增加18萬瓩，協和機組上線後，可供應260萬瓩，雖仍有300萬瓩缺口，但可讓供電壓力舒緩。

曾文生也說明，除了再生能源外，台電幾乎沒有新場址能開發，只能在舊廠址內蓋新機組，而該區又不像中南部有再生能源，對台電的電力調度而言，最關鍵就在「夏季日尖峰」，與目前夜尖峰挑戰不同，形成「一個電網、兩種不同調度」模式，台電除會在電網融通能力想辦法增加外，也會增加儲能因應，但這都只是短期的應變手段與工具，無法長期供應，協和電廠仍有其需求。

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