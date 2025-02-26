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穎崴去年每股獲利34.31元創新高 擬配發現金股利25元

2025/02/26 20:38

穎崴去年每股獲利34.31元創新高。（記者洪友芳攝）穎崴去年每股獲利34.31元創新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠商穎崴（6515）去年稅後淨利11.86億元、年增9%，創歷史新高，每股稅後盈餘34.31元，董事會並通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利25元也達新高，現金股利總額8.9億元。

穎崴今（26）日召開董事會，會中通過2024年第4季度暨全年度財報。2024年第4季度營收為15.39億元，季減20.26%、年增128.68%；稅後淨利3.58億元，季減11.39%、年增517.24%，每股稅後盈餘10.23元。

穎崴2024年全年營收57.98億元，年增57.47%，創歷史新高；毛利率為44%，年增7個百分點；營業利益率為24%，年增9個百分點；稅後淨利11.86億元，年增9%，創歷史新高；每股稅後盈餘34.31元。

穎崴董事會並通過2024年盈餘分配案，擬分配現金股利8.9億元，每股配發現金股利25元，盈餘配發率約75%，同時決議於2025年6月19日召開2025年股東常會。

穎崴表示，去年營收、獲利雙創新高，代表穎崴營運邁向新的里程碑，主要AI、HPC等應用強勁需求，再加上手機應用需求暢旺，同步推升高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）、晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）產能及出貨量達歷史新高；高雄二廠的自製探針隨著訂單需求，提前達到月產能300萬支針目標，月產能也突破新高；MEMS探針卡陸續通過客戶驗證後，逐步導入市場，滿足客戶在CoWoS和Chiplet技術發展的測試需求。

展望2025年，穎崴長期投入高階測試開發，技術領先、產品線布局完整，加上超前與客戶針對半導體測試介面前沿技術共同設計與開發，已逐步開花結果，除原有的產品線使AI、HPC營收占比將持續拉升外，探針卡也將成為今年成長重要動能。

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