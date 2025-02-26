邁達特2024年獲利衰退8成 擬配息0.6元

邁達特今年看好4大領域商機。圖為新任總理施建成。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠邁達特（6112）今日公告去（2024）年全年稅後淨利1.14億元、年減81%，每股稅後盈餘（EPS）0.6元，主要認列Corex及Brainstorm之轉投資損失為5.33億元影響所致。並擬配每股現金股利0.6元、配息率100%，殖利率0.09%。

邁達特2024年全年營收為183.77億元、年減7%，稅後淨利為1.14億元、年減81%，肇因於認列海外子公司能源產品投資損失，讓獲利承壓；反觀2024年國內雲服務及資安營收雙成長，雲服務營收成長達33%，資安營收亦成長22%，顯見國內資訊服務需求暢旺前景可期，有望成為今年營收增長引擎。

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針對海外子公司的投資，邁達特指出，接下來仍會持續調整其營運與布局，並預期能夠取得不錯的成效。

邁達特總經理施建成指出，生成式AI需求續強，帶動三大公有雲全球雲端業務營收於2024年末均呈現增長態勢。而邁達特作為雲地整合的專家，無論是採用公有雲AI或自建私有雲AI，都能為企業打造一站式最佳實踐，可有效協助企業突破A 準備度不足和缺乏部署經驗等技術瓶頸。

針對資安領域，邁達特也說，AI加速發展引發更大規模的勒索軟體攻擊、資料外洩和供應鏈攻擊等問題，因此與全球領先的資安原廠積極合作，協助客戶實施零信任、雲地聯防、曝險盤查和合規管理等解決方案。

此外，邁達特設有實質三班制7×24全年無休的MSP雲地託管維運中心，可確保客戶在AI與IT雲地環境的整體安全性。

展望今年，施建成提到，國內「三大公有雲平台」、「企業生成式 AI 」、「資安」和「開源軟體應用」4大需求暢旺，邁達特已佈局到位，而「生態系夥伴結盟」也是邁達特今年的主軸之一，透過邁達特旗下METAMatch雲市集，強化與三大公有雲以及各大原廠的合作，以資服生態系樞紐，強化上下游夥伴結盟，共同加速聯合解決方案的開發。

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