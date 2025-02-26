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獨家》京城銀工會800會員票決員工安置計畫 2/3反對未通過

2025/02/26 20:13

京城銀工會800會員今日投票表決員工安置計畫，結果3分之2反對未能通過。（業者提供）京城銀工會800會員今日投票表決員工安置計畫，結果3分之2反對未能通過。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕去年底永豐金與京城銀分別召開董事會通過併購案，並將於下周一（3月3日）召開股東臨時會討論，被併的一方京城銀積極「趕進度」，繼1月中成立工會後，今日更對全體逾800名工會會員，進行「整份員工安置計畫」的線上投票，投票結果僅200人贊同、400人反對，首次的安置計畫票決未能通過。

「新新併」在勞動部介入斡旋下，終於達成勞資共識，永豐金併京城銀一案，則是雙方態度積極的「趕進度」。京城銀工會在今年1月中成立，隨即有超過9成、逾800名行員加入工會，更趕在股東臨時會召開前，希望能將員工安置計畫搞定。

據了解，今日進行表決的員工安置計畫版本，是由永豐金在參考近年包括富邦金併日盛金、星展併花旗消金，甚至25日才談成的新光銀行等員工安置計畫後，提出的「最具誠意」版本。

在去年12月27日的合併記者會中，永豐金總經理朱士廷即多次明確表達，一定會盡最大的努力，在員工優離退、安置計畫上，參考市場行情，努力讓京城銀員工、主管留任。

據了解，永豐金提出的員工安置計畫，的確展現了高度誠意，除了保障3年的工作權，更在這3年內提供高達6次專案申請優離退的機會，較新光銀的４次更多；且若合併基準日後繼續工作滿3年，可分階段領取6個月固定薪的留任獎金；即使無法適應要申請優離退，也依據不同年資，有不錯條件的離職金。

既然條件如此豐厚，為何最後僅有200人同意、400人反對，更有200人不表達意見？據了解，不少京城銀行員認為，雖然永豐金給予的優離退條件優渥，但「准駁權」相關文字，並未在安置計畫條文中載明，擔心最後「看得到吃不到」，希望能「白紙黑字寫清楚」。

此外，也有行員認為，此份安置計畫的優離退條件，並未充分照顧到每個年資階段的員工，部分年資較長的員工權益恐遭損害。

更有會員質疑，距離去年底董事會僅不到２個月，股東臨時會都還沒通過，認為員工安置計畫需要更充分討論，為了全體行員的權益，一些「細節」必須留意，無須急於一時，針對「整份安置計畫」直接表決。

聽聞京城銀將「整份安置計畫」直接進行行員線上表決，部分有合併經驗的金融業者多感「不可思議」，認為「員工安置計畫」應該逐條逐項仔細檢視、討論，且事涉近千位行員的權益，不能因整體條件不差，就掉以輕心。

由於此次票決未能通過安置計畫，京城銀表示，下周一雙方就要召開股東臨時會，相信工會代表會在蒐集會員意見後，持續進行溝通。

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