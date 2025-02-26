搶攻智慧門鎖商機 HOPE +要送出5萬把智慧門鎖

智慧門鎖市場正快速崛起，禾昌國際喊出「臉就是鑰匙」，推出新世代HOPE + AI 智慧門鎖，並瞄準社區大樓、房東、獨居家庭祭出送鎖專案，5月31日搶先登記將免費送出5萬把智慧門鎖。 （禾昌國際提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕智慧門鎖市場正快速崛起，禾昌國際喊出「臉就是鑰匙」，推出新世代HOPE + AI 智慧門鎖，並瞄準社區大樓、房東、獨居家庭祭出送鎖專案，5月31日搶先登記將免費送出5萬把智慧門鎖。

根據統計，智慧門鎖市場正處於快速增長階段，全球市場規模已達百億美元，預計在未來5年內將以年均增長率15%的速度持續成長，預計至2028年全球市場規模將突破130 億美元。

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禾昌國際觀察，智慧門鎖市場已進入爆發成長期，隨著消費者對智慧家居與居家安全需求提升，禾昌國際新創HOPE+ 智慧門鎖品牌，在台灣研發，並依不同產品分別在台灣和馬來西亞生產。

禾昌國際今天並發表新世代HOPE + AI 智慧門鎖，分為入門款與升級款，提供遠端聯網與無聯網解鎖版本，門鎖搭配最先進AI智慧防潮晶片，結合指紋辨識、臉部識別、掌靜脈識別、手機 APP 遠端解鎖與密碼解鎖等多種開門方式，與傳統鑰匙說再見。

同時開發多重防護技術，包括防撬、鎖定警報、直插式C級鎖芯、防特斯拉圈干擾、防窺視虛位密碼、緊急解鎖、多重安全認證與隱私數據加密保護等，若遭遇非法入侵，門鎖將即時發出警報，並完整記錄所有開關門與警告訊息。

禾昌國際表示，新世代智慧門鎖將鎖定房東、新手奶爸奶媽、新居裝潢戶、家有外籍看護、獨居長輩、獨門獨戶、需照護失智長者的家庭、健忘族群及早期安裝指紋鎖者等。

應用場域亦相當廣泛，涵蓋家庭、警政單位、公司行號、社區大樓、教育機構、醫療院所、工廠倉儲、長照機構與智慧住宅等，未來，AI、雲端、5G、物聯網等技術將進一步推動智慧門鎖的應用。

HOPE+限時限量免費送專案至5月31日截止，登記網址：https://www.hoplus.com.tw ，全台限量5萬把，但消費者需支付3800元安裝費。

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