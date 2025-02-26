中國地方債483兆元 「國師」籲中央接管90兆 遭諷杯水車薪

中國地方政府累計債務逼近107兆元人民幣，已成為一顆巨大的不定時炸彈，有中共「經濟國師」之稱的李稻葵表示，中國中央政府應接管至少20兆元人民幣的地方政府債務。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國地方政府累計債務逼近107兆元人民幣（下同，新台幣483.4兆元），已成為一顆巨大的不定時炸彈。《彭博》報導，中國人民銀行前顧問、有中共「經濟國師」之稱的北京清華大學經濟學教授李稻葵表示，中國中央政府應接管至少20兆元人民幣（新台幣90.4兆元）的地方政府債務，加速清理地方政府的資產負債表，以騰出空間來支持消費支出和增強經濟，決策高層去年底推出的債務紓困力道不夠強。

在歷經武漢肺炎疫情（COVID-19）和先前的房地產和基建熱潮後，中國地方政府累積龐大的負債。許多地方政府正採取拖延支付供應商款項、扣發公務人員薪資等措施，但這些都對整體經濟造成傷害。李稻葵預估，地方政府積欠承包商和公務員的欠款合計達10兆元（新台幣45.2兆元），相當於中國去年GDP（國內生產總值）的7%。

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為了解決這個問題，李稻葵建議中國中央政府發行更多國債來籌措資金，用來收購地方政府債務，而省級和和市級機構可以向中央政府轉讓資產來做為交換。

李稻葵認為，如果中國中央政府能進行規模介於20兆元至50兆元（新台幣90.4兆元至新台幣226兆元）之間的債務置換，將能有效紓解全國各地的債務負擔，使地方政府能更好地支持消費者，此舉也有助於因應美國總統川普對中國實施的出口限制措施。

李稻葵表示：「無論是來自川普貿易保護主義的壓力，還是中國自身的經濟問題，解決方案都在於修復疲弱的消費，關鍵是減少地方政府的（財政）緊縮行為。」

李稻葵還呼籲中國中央政府，大幅擴大設備更新和消費品以舊換新的激勵措施，並建議將該計畫的資金規模從去年的3000億元（新台幣1.36兆元）擴大至8000億元至1兆元（新台幣3.6兆元至新台幣4.5兆元），更有效的做法是，在重要節假日期間向家庭發放現金補貼。

官方數據顯示，截至今年年底，中國地方政府債務將超過47兆元（新台幣212.4兆元）。根據國際貨幣基金（IMF），中國地方政府還有約60兆元（新台幣271兆元）的隱形債務。換句話說，中國地方政府累計債務已逼近107兆元。李稻葵呼籲中國中央政府接管地方政府20兆元債務，遭質疑杯水車薪。

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