國科會通過兩公司進駐中科台中園區 總投資0.15億元

國科會科學園區審議會今天通過2家公司進駐中科台中園區，總投資金額達新臺幣0.15億元。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕國家科學及技術委員會科學園區審議會今天召開第22次會議，會中通過睿德系統有限公司、峰群國際科技中科分公司等2件投資案進駐中科台中園區，總投資金額新臺幣0.15億元。今年度截至2月，中科園區共引進2家新投資案，投資總額0.15億元。

中科管理局表示，國科會科學園區審議會今天通過睿德系統有限公司進駐中科台中園區，投資金額新台幣0.1億元，未來將開發及提供綠色智慧製造自動化設備及系統整合、碳足跡量化及低碳應用設備與技術服務，透過整廠自動化、單一產線自動化與專用設備自動化，有效提升生產效率與產品品質，同時降低成本與能源消耗。結合同步數據監控與大數據分析，協助企業推動數位轉型，打造綠色智慧製造。

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中科管理局表示，另一件獲准進駐中科台中園區是峰群國際科技中科分公司，本案投資金額0.05億元，專注提供高精度金屬加工、硬脆材料加工及創新製造等3D列印技術服務，範圍涵蓋半導體、3C電子、汽車、醫療器械及軍工等領域，並積極引進最新3D列印技術，為科學事業提供突破性的產品開發支持與解決方案，協助客戶靈活設計、開發產品，加速創新應用，對中科園區高科技產業發展助益良多。

中科管理局表示，峰群國際科技公司長期為多家中科園區廠商提供技術支持與客製化解決方案，未來進駐中科園區設立生產及服務據點後，將可發揮即時供應鏈反應優勢，縮短產品交期及運輸成本，並迅速回應客戶需求，提升整體服務效能及營運效率，促進與科學事業之間的生產鏈協同效應。

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