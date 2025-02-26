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橘焱胡同拿下日本「Pepper Lunch」代理權 第3季進軍美國

2025/02/26 19:23

以經營「胡同燒肉」聞名的橘焱胡同（2761）董事長吳念忠（右）宣佈總經理換人做，由「開丼」創辦人楊哲瑋（左）接任總經理，楊哲瑋表示，今年將同步啟動海內外佈局，全年總營收目標將成長至15億元。（橘焱胡同提供）以經營「胡同燒肉」聞名的橘焱胡同（2761）董事長吳念忠（右）宣佈總經理換人做，由「開丼」創辦人楊哲瑋（左）接任總經理，楊哲瑋表示，今年將同步啟動海內外佈局，全年總營收目標將成長至15億元。（橘焱胡同提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營「胡同燒肉」聞名的橘焱胡同（2761）總經理換人做，由「開丼」創辦人楊哲瑋接任總經理，楊哲瑋表示，今年將同步啟動海內外佈局，預計第3季在美國加州開出首家「開丼」直營店，全年總營收目標將成長至15億元。

楊哲瑋表示，目前集團旗下共有13個品牌、52家店，今年將把旗下品牌切分為燒肉、連鎖店及職人3大事業體，「胡同燒肉」將著重在既有的14家店店質的升級今年沒有展店計畫。

被列入連鎖事業群的品牌今年將加速展店，平價的燒肉丼品牌開丼」今年將新開4家店、鰻魚飯專賣店「四代目菊川」將新開2家店、「Pepper Lunch胡椒廚房」計劃開出6家店、「一幻」拉麵新開1家店。

「bhc」韓式炸雞將會在高雄再開1家直營店，並啟動加盟，最快第2季開放加盟；職人品牌「STAR HUTONG星胡同」、「天婦羅杉村」、「台灣鳥喜」、「一牛樂」則需要找到適合的廚師才會再拓店。

海外市場佈局，今年預計第3季進軍美國加州，開出首家「開丼」，菜單跟台灣差不多，客單價逾15美元，初期會先開出3-5家直營店後，才考慮開放加盟。

中國市場目前在廈門和上海共有3家胡同燒肉，都是賺錢的，未來是否再展店要觀察大環境決定。

橘焱胡同去年總店數達52家，年營收12.07億元，年增20.91％，創下歷史新高，今年總店數目標將達到65家，年營收上看15億元。

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