酷澎創辦人金範錫：2025年台灣市場迎強勁開局

酷澎公告去年第四季暨全年財報。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美跨境電商酷澎（Coupang）公告去（2024）年第四季暨全年財報，其中營收、獲利和活躍用戶數均大幅提升，創辦人暨執行長金範錫指出，酷澎相信在韓國開創的成功模式可以應用於其他市場，尤其在去年第四季，台灣市場的淨營收季增23%，2025年也迎來強勁開局，發展前景令人期待。

酷澎去年全年的淨營收為303億美元、年增24%，毛利為88億美元、年增43%，毛利率29.2%、前增380個基點，淨利6600萬美元，稅後淨利為1.54億美元，年減12億美元，主要因2023年共8.95億美元的非現金稅務收益。

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金範錫表示，酷澎以顧客為中心的理念是最大的競爭優勢，要能靠持續的創新與卓越營運能力，打破傳統價格與服務品質的兩難，最終提供最佳體驗與最低價格的完美結合，才能真正帶來「WOW」體驗。

展望台灣市場發展，金範錫也說，從2022年底推出「火箭速配」服務，顧客的反應熱烈。去年第四季，台灣市場的淨營收季增23%，成長動能強勁，且絕大部分是透過營運努力而達成的業務成長，顯示出酷澎的差異化顧客體驗策略奏效。

此外，酷澎最近在台灣市場正式推出「WOW會員」方案，2025年已展現強勁的開局，發展前景令人期待。

針對目前成績，金範錫表示，酷澎已投入多年時間，打造點到點的整合式科技與物流基礎設施，這不僅帶來全球商務難以匹敵的顧客體驗，也成為酷澎持續成長與擴大利潤的關鍵動力。而光是在去年，酷澎的自動化倉儲物流設施，增加將近一倍，且這僅是全面自動化的初期。

而金範錫也說，目前酷澎每天進行數兆次的預測運算，隨著新一代技術創新，如機器人與AI，將在未來幾季和數年間，驅動更高層次的成長與獲利能力提升。

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