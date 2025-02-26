監院彈劾能源署公務員涉光電弊案 署長游振偉調職

經濟部能源署長游振偉將轉任經濟部參事，署長一職由副署長李君禮暫時代理。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕監察院針對經濟部能源署2名公務員提出彈劾決定，經濟部表示，尊重監院依職權將移送懲戒法院審理，並視判決結果執行後續處分；經濟部能源署長游振偉將轉任經濟部參事，署長一職由副署長李君禮暫時代理。

經濟部說明，能源署林姓公務員因光電案件遭起訴，目前正在司法審理階段，經濟部尊重法院，相信司法會公正判決，勿枉勿縱。

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經濟部表示，依照公務人員懲戒相關法規，由監察院依職權移送懲戒法院審理，且亦有監委附具決定不成立理由，後續除將視法院判決結果執行相關處分外，為使能源業務推動不受影響，將報請政院同意核可後，將能源署署長游振偉調離署長職務，林員部分則是原已轉調非主管職務並確保與光電業務無涉，靜待後續法院判決結果。

至於再生能源發展後續，經濟部強調，綠電是產業滿足國際供應鏈RE100要求的關鍵要素，也是降低能源部門碳排及邁向2050淨零的重要無碳能源選項，經濟部將持續透過多元綠能推動，滿足產業的綠電需求。

為避免綠能發展過程中產生弊病，也已與法務部合作成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，並與司法單位共同成立再生能源發展的廉政平台，未來業者可透過此平台直接反映，藉此排除外部勢力的不當干預，使國家綠能建設能夠如期如質完成。

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