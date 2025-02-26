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聯寶去年EPS達1.19元 配發1元現金股利

2025/02/26 19:19

聯寶去年EPS達1.19元，配發1元現金股利。（資料照）聯寶去年EPS達1.19元，配發1元現金股利。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠兩大業務出貨動能提振，磁性元件聯寶（6821）公告去年第四季營收1.63億元、季增0.22％、年增16.86％，每股稅後盈餘（EPS）達0.53元，帶動去年第四季營運獲利寫下歷年新高紀錄；累計去年營收5.66億元、稅後淨利0.37億元、EPS為1.19元，董事會也決議配發1元現金股利。

受惠磁性元件業務旗下PoE電源變壓器出貨表現持續增溫，加上網通產業客戶加大印度地區布局及Wi-Fi 7應用產品，同步帶動LAN類變壓器出貨動能，挹注去年第四季磁性元件業務銷售大幅年增36.32％，再加上無線充電業務旗下Qi 2新品出貨貢獻，去年第四季毛利率保持30.81％。

展望2025年第一季，聯寶表示，看好磁性元件業務訂單需求熱絡，並積極掌握Wi-Fi 7應用、各國政府推動網路基礎建設升級計劃等商機，有望挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，此外，針對無線充電業務方面，採取既有客戶業務接單結構調整，並加大拓展健身醫療、工業等利基領域，同步深化創新產品設計、高瓦數技術開發及生產效率精進，提升聯寶整體市場競爭力，可望增添未來營運良好動能。

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