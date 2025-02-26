臺灣港務公司營收創新高 陳其邁：高雄港蛻變代表高市華麗轉身

臺灣港務公司舉辦13周年慶，中央、地方齊祝福。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕臺灣港務公司今（26）日在高雄港旅運中心舉行「金耀13 啟航新章」13週年慶，董事長李賢義感謝各界協助，去年營業收入228億元，創歷史新高。市長陳其邁說，港區未來發展十分值得期待，高雄港蛻變代表高雄市華麗轉身。

交通部常務次長林國顯、陳其邁、港區公協會、航商業者、CIQS與航港局等人員到場觀禮，會中並頒發金舫獎給34家得獎單位，港務公司與海洋保育署簽署「海洋保育、攜手永續ESG專案」合作意向書，臺中港務分公司與渢妙離岸風力發電股份有限公司簽署臺中港低度發展區契約，展現港務公司追求營運成長，

請繼續往下閱讀...

陳其邁致詞說，高雄港碼頭開放迄今已20年，港務公司近年加速轉型，包括擴大第六貨櫃及第七貨櫃的洲際貨櫃中心並引進AI技術，改善港口效率及港區管理；市府並積極與港務公司合作，推動亞灣2.0計畫，包含NVIDIA、和碩、HTC、AMD、鴻海等廠商，紛紛進駐亞洲新灣區，配合淨零與數位轉型。

臺灣港務公司周年慶，航港業者及相關單位到場觀禮。（記者洪臣宏攝）

林國顯表示，未來第三、五貨櫃中心整建及國道七號完工後，貨櫃運轉將更快速，並大幅降低對地方交通的影響，未來交通部也將繼續支持國際商港的建設發展，攜手港務公司及航港產業推動各項業務發展與港埠建設計畫。

李賢義說，港務公司去年營業收入創歷史新高，因此藉由週年慶頒發金舫獎，感謝34家航港業者的傑出表現與貢獻。

他表示，高雄港第七貨櫃中心完工啟用後，目前正積極進行高雄港三、五貨櫃中心碼頭改建工程，另因應第三階段風場開發，預計今年完成臺中港37、38號碼頭改建工程，高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程；同時港務公司也積極辦理各項招商業務，整體招商金額預估達33.7億元，創造1300個就業機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法