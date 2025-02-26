晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

智冠去年EPS 7.75元創10年新高 配發現金股利7.5元

2025/02/26 19:00

智冠科技去年獲利破10億創10年新高，EPS 7.75元、配發現金股利7.5元。（資料照）智冠科技去年獲利破10億創10年新高，EPS 7.75元、配發現金股利7.5元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）今日召開董事會，通過去年財報，去年營收67.74億元、稅後淨利11.39億元、每股稅後盈餘（EPS）7.75元，獲利表現創10年新高；董事會也通過每股配發7.5元現金股利，預計訂於3月24日為除息交易日，除息基準日3月30日，現金股利預計4月18日發放。

智冠集團指出，未來將持續深耕遊戲產業，目前MyCard會員數突破720萬，穩健耕耘國內服務，並持續拓展海外潛力市場，更長期強化防詐騙機制，持續與政府、通路合作聯手打擊詐騙，更成為遊戲業首家取得「線上身分快速識別FIDO」驗證，去年累計超過百萬人次使用。

子公司中華網龍（3083）今年預計將推出3款新遊戲，遊戲新幹線代理手遊新作《風色幻想NeXus》將於第一季上線；而一帆數位聚焦數位行銷AI化，持續運用人工智慧應用服務優勢，提升市場滲透率；藍新集團去年全年交易額突破千億元，將持續優化用戶體驗，擴大產業合作面向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財