智冠去年EPS 7.75元創10年新高 配發現金股利7.5元

智冠科技去年獲利破10億創10年新高，EPS 7.75元、配發現金股利7.5元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）今日召開董事會，通過去年財報，去年營收67.74億元、稅後淨利11.39億元、每股稅後盈餘（EPS）7.75元，獲利表現創10年新高；董事會也通過每股配發7.5元現金股利，預計訂於3月24日為除息交易日，除息基準日3月30日，現金股利預計4月18日發放。

智冠集團指出，未來將持續深耕遊戲產業，目前MyCard會員數突破720萬，穩健耕耘國內服務，並持續拓展海外潛力市場，更長期強化防詐騙機制，持續與政府、通路合作聯手打擊詐騙，更成為遊戲業首家取得「線上身分快速識別FIDO」驗證，去年累計超過百萬人次使用。

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子公司中華網龍（3083）今年預計將推出3款新遊戲，遊戲新幹線代理手遊新作《風色幻想NeXus》將於第一季上線；而一帆數位聚焦數位行銷AI化，持續運用人工智慧應用服務優勢，提升市場滲透率；藍新集團去年全年交易額突破千億元，將持續優化用戶體驗，擴大產業合作面向。

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