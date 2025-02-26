產業投入犯罪聯防 幣安推線下多國跨境執法培訓

幣安舉辦亞太執法日，彰顯公私合作打擊網路犯罪的重要性，台灣士林地檢署主任檢察官羅韋淵在會中發表演講。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球最大加密貨幣交易所與區塊鏈生態系領先者幣安（Binance）近年持續著墨合規與社會企業責任。幣安近日與其在泰國合資公司Gulf Binance，共同舉辦首場線下多國跨境執法培訓會議，邀請來自亞太各國的執法人員，其中就包含台灣地檢署和刑警局執法人員。

士林地檢署主任檢察官羅韋淵在會中指出，隨著數位科技的進步，現代執法方式正經歷重大變革，這也對執法人員與調查人員的辦案方式帶來深遠影響。如今，執法機構必須掌握最新的技術與知識，以有效處理和虛擬資產相關的案件，地檢署珍視此次幣安提供的促進討論和推動主要利害相關人互動的機會。

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幣安全球執法培訓負責人Jarek Jakubcek則說，幣安深知要確保數位環境的安全，唯有透過公私部門的緊密合作才能實現，將持續推動並支持此類合作，也非常感謝所有與會者的參與和他們所展現出的協作精神。此活動充分體現了維護數位世界正義所需的廣泛合作與承諾，幣安亦期待未來能夠持續推進這項重要的工作。

幣安說明，此次培訓課程除匯集幣安與區塊鏈單位的專家和執法機構的代表，共同分享處理涉及虛擬資產複雜案件的經驗與典範實務，也有來自多個公私部門共超過120位講者與參與者，包括聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）以及泰國、臺灣、印尼等國的執法人員。

幣安表示，亞太執法日的成功，進一步彰顯了幣安與全球執法機關及產業合作夥伴共同打擊犯罪的決心，期望透過促進對話，並提升執法部門應對虛擬資產調查的能力，此次活動為亞太地區站在打擊犯罪第一線的專業人員提供了連結、協作與賦權的平台。

此外，幣安指出，這項計畫整合了幣安的全球資源、頂尖區塊鏈追蹤公司提供的專業科技，以及產業專家的見解，凸顯出公私部門合作所能達成的成果。並印證幣安致力於用戶保護，為所有人建立一個安全且透明區塊鏈生態系的堅定承諾。

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