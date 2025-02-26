Volvo EX30小型電動休旅車搶市 雙馬達車型限量300輛

Volvo國際富豪汽車今天正式發表小型電動休旅車EX30，率先導入雙馬達車型Volvo EX30 Ultra Twin Motor Performance正式上市，建議售價為174.99萬元，全台限量300輛，首批Ultra最快5月交車。 （國際富豪汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Volvo國際富豪汽車今天正式發表小型電動休旅車EX30，率先導入雙馬達車型Volvo EX30 Ultra Twin Motor Performance正式上市，建議售價為174.99萬元，全台限量300輛，首批Ultra最快5月交車。

國際富豪汽車並同步展開入門的單馬達車型EX30 Core SingleExtended Range與EX30 Plus Single Extended Range預售，預售價分別為142萬元和162萬元，預估EX30全系列年銷量目標將達2000~3000輛。

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Volvo EX30是導入台灣市場的新世代電動車款，輕巧休旅設定卻蘊藏了大量且最新的軟體科技、聯網科技、智駕科技、節能科技、安全科技，也是VOLVO汽車有史以來生產碳足跡最低的純電車款。

Volvo EX30擁有輕巧俐落的第一眼印象，5.35米迴轉半徑可在都會區輕鬆駕馭；車室位於中控上方的12.3 吋整合觸控螢幕中控台，透過高通 Qualcomm Snapdragon 8核心車載晶片及12.3吋的 1,200 × 1,920像素IPS面版，支援5G 高速連網與OTA遠端更新服務，帶來連線更順暢的使用體驗。

Volvo EX30 並採用 NFC智慧卡片鑰匙感應解鎖與啟閉車輛，另外支援無線 Apple Carplay 與運用 UWB超寬頻技術的手機數位鑰匙與 Key Tag運動鑰匙，能主動辨識車主並解鎖車輛，離開車輛時則自動上鎖。

Volvo EX30 的 Twin Motor Performance 車型擁有69kWh 最大容量，在DC 快充從10%充電至80%僅需時 26~28分鐘，採用前 115kW、後 200kW 雙馬達設計，使其最大輸出達 428hp/543Nm，零至100公里加速僅需3.6 秒，最高純電行駛里程達450公里 （WLTP 測試標準）。

PA2 智能駕駛輔助系統也在Volvo EX30進化升級，在時速0~130公里車速範圍內皆可進行自動跟車至靜止與再行駛，車道置中、可起步通知與路標顯示暨速限警示系統外，新增自動變換車道輔助與大車車道偏離輔助系統，能在通過相鄰車道的大型車輛時自動偏移遠離20公分。

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