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IDC : 2024年第四季智慧型手機出貨季增6.4％

2025/02/26 18:24

IDC報告指出，2024年第四季智慧型手機出貨季增6.4%，年增1.6%。（資料照）IDC報告指出，2024年第四季智慧型手機出貨季增6.4%，年增1.6%。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕根據調查，2024年第四季全球智慧型手機產業製造規模相對季增6.4%、年增1.6%。IDC（國際數據資訊）指出，主要是第四季是傳統旺季，加上中國市場預期補貼刺激潛在需求，推升手機製造出貨增加。

展望未來，IDC表示，隨著品牌廠商因補貼政策引爆潛在需求的期待，加上對新年度計畫的積極應對，短期內將可見明顯的出貨力道。不過，隨著全球市場通路庫存的逐步墊高，加上國際情勢詭譎多變下，對整體市場成長普遍抱持保守態度，預估整體市場可年增2%-5%，而值得注意的是，個別廠商普遍有5%-10%的成長目標，換言之，後市潛藏著通路庫存激增，以及其後連鎖反應的隱憂。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究經理高鴻翔指出，去年第四季隨著歐美節慶，以及其後中國農曆春節等市場旺季到來，加上中國政府為刺激內需消費將端出補貼政策，儘管通路庫存已逐步上升，相關廠商為了避免漏接商機，仍採取積極生產策略。

去年第四季全球智慧型手機組裝排名前五大，分別為鴻海、三星、龍旗、華勤、OPPO。

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