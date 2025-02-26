台股拉尾盤大漲逾百點 台幣量縮盤整收32.79元

台股拉尾盤大漲逾百點，新台幣量縮盤整收32.79元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走高，終場大漲逾百點，新台幣兌美元匯率則在32.8元附近陷入整理，終場收在32.79元、微升0.5分，成交量12.24億美元。

台股昨日跌破季線後，早盤還在平盤上下沈浮，尾盤台積電發威，台股最後大漲116.83點，收在23402.55點。惟三大法人同步賣超，合計賣超98.82億元，其中，外資賣超37.91億元。

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新台幣匯價早盤先是反應美元走弱，以32.77元、升值2.5分開出，不過市場觀望氣氛濃厚，外資熱錢匯出一度使台幣貶破32.8元信心關卡，最低觸及32.818元，但出口商月底有拋匯需求，一來一往，台幣大致呈現狹幅盤整走勢，上下波動不到5分，尾盤並奮力守住32.7元價位。

觀察主要亞幣走勢升貶幅度也都不大，根據央行統計，美元今日下跌0.2%、日圓貶值0.17%、韓元貶0.08%、人民幣升0.1%、台幣升0.08%、新幣升0.07%。

目前市場正靜待輝達今晚公布的財報以及美國週五將發布的個人消費物價指數（PCE），此為聯準會最重視的通膨數據，將左右Fed利率決策，並影響市場走勢。

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