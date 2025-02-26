正德再添運力 第三艘8.13萬噸船舶加入營運

正德第三艘8.13萬噸船舶加入營運。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕正德（2641）今（26）日公告，訂購的二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪，今日接船，並已與租家議妥2年租約。市場人士表示，由於正德交付的新船都已談妥租約，並陸續投入營運，業績持續看好。

正德2024年11月在中國廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨輪，已於2024年12月交付首艘「Mandarin Kaohsiung」，2025年2月10日交第二艘「Mandarin Glory」，今（26）日交付第三艘「Mandarin Penghu」，已全數交船完成。

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截至目前為止，正德船隊達到21艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，目前新造船訂單為3艘，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

正德表示，1月份適逢農曆春節淡季，散裝各型船舶運價持續走低，加上美國新政府上任後，祭出關稅政策使得全球經濟不確定性大幅增加，北美穀物運輸因中國需求疲弱未如預期，但2月份在美國總統川普調停下，烏俄可望停戰，未來俄烏戰後龐大的重建商機有望提振原物料需求，將帶動散裝船需求，進一步推升船舶租金價格走揚。

正德2025年1月合併營收1.63億元，月增9.30%，年增21.59%，創造出歷史新高；2024年度營收16.54億元，年增23.68％；前三季稅後淨利4.57億元，年增67.40％，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。正德表示，透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能。

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