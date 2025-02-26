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宏達電HTC 5G Edge Cloud VR 技術導入日產汽車

2025/02/26 17:58

宏達電 HTC 5G Edge Cloud VR 技術導入日產汽車。（資料照）宏達電 HTC 5G Edge Cloud VR 技術導入日產汽車。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC成功向日本知名汽車製造商－日產汽車有限公司導入「HTC 5G 專網及邊緣雲 VR 解決方案」，宏達電指出，此解決方案協助克服傳統設計協作環境的挑戰，建立 5G 無線 VR 技術在產業設計領域中的先進示範應用，藉此技術，日產汽車的設計團隊獲得高穩定、低延遲與高度安全的沉浸式設計協作環境，大幅提升設計效率，並激發團隊間的創造潛力。

宏達電表示，日產汽車長期運用 HTC VIVE VR 技術，透過 3D 數位模型於虛擬實境中模擬車輛外觀與內裝設計，使設計團隊能更直覺地掌握整體造型，而隨著設計精細度需求提升與團隊規模不斷擴大，傳統無線通訊技術面臨延遲高、頻寬受限等挑戰，導致畫面不穩定與連線中斷問題頻繁發生。

宏達電表示，HTC G REIGNS的「5G 專網及邊緣雲 VR 解決方案」則幫助日產汽車克服所遇瓶頸，打造一個穩定、高速、低延遲的沉浸式VR 無線設計協作環境。此解方透過5G專網連接 PC 與 VR 頭戴顯示器，確保團隊協作可在無干擾的安全通訊環境中運行，並結合高速通訊與雲端運算技術，提供幾乎零延遲的沉浸式體驗，不僅確保機密數據的安全性，也讓設計團隊能夠即時執行高精密度協作，加速產品開發週期並提升決策品質，為設計流程帶來突破。

宏達電說，關鍵技術－帶來超高穩定性、極低延遲與企業級安全防護，也就是建構於 5G 專網的安全環境，全面保護設計資料，降低設計資訊外洩風險，而邊雲運算即時處理可支援高解析度 3D 模型的即時渲染與互動，確保流暢無延遲的協作體驗，且可支援15人以上同步參與討論，縮短產品開發與決策周期。

宏達電表示，HTC G REIGNS將持續拓展其5G企業專網的應用場景，推動各行業在數位化與沉浸式應用領域的深度發展。

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