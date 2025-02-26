晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AnyMind未來3年加速成長 台灣市場強攻AI與跨境商機

2025/02/26 17:14

AnyMind未來三年追求更高速成長。圖為AnyMind Group台灣分公司總經理李佳倩。（記者歐宇祥攝）AnyMind未來三年追求更高速成長。圖為AnyMind Group台灣分公司總經理李佳倩。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日本商務賦能公司AnyMind Group執行長十河宏輔今日表示，去（2024）年營運成長明確，在2025年至2027年並設立新的中期目標，包含年度營收成長達1050億日圓、成長27%、毛利則要達到385億日圓、成長28%，同時繼續提升獲利能力；電商、行銷產業持續導入AI，AnyMind含AnyAI、AnyTag等應用，他也看好旗下所有AI產品都有良好的營收潛力。

AnyMind Group目前已經進入亞太區共15個市場，除起家的日本，以及仍處高速成長的東南亞各國、大中華地區（含台灣、中國、香港）外，印度、中東也有設立辦公室；且去年營運表現不俗，2024財年取得歷史最高營收，且維持穩健的高盈利成長。

AnyMind Group在2024財年全年的營收為507億日圓、年增52%，毛利187億日圓、年增48%，營業利潤25億日圓、年增高達242%，歸屬母公司淨利則為23億日圓、年增318%。展望2025財年，預計全年營收將達647億日圓、年增28%，毛利達到237億日圓、年增27%，營業利潤達35億日圓、年增37%。

展望未來，十河宏輔指出，AnyMind在日本、中國、香港、台灣，以及東南亞的主要國家，如印尼、菲律賓、越南等大型市場都已有成績，並進入印度、中東，現階段主要目標為深耕現有市場、擴大市占率，暫無計畫開拓新市場。此外，隨著AnyMind Group持續擴張，他也認為台灣仍是令人振奮的市場，能快速應用、接受AI等新科技，並創造成功案例。

AnyMind Group台灣分公司總經理李佳倩指出，今年台灣營運重點包含推展直播、AI擬真主播等新科技應用，其中AI主播能協助企業實現24小時不間斷直播、顯著降低人力成本，並在不同時段觸及多元受眾，進一步推動業績成長，台灣已經開始與多家客戶接洽，同時搶攻AI與直播商機。

AnyMind指出，在泰國Evian案例中，透過真人主播與AI擬真主播的混合策略，使直播電商GMV成長350%。此外，AnyLive支援中文、英文、泰文等6種語言，並與TikTok Shop、Shopee等主要電商與社群平台串接，協助品牌靈活運用並擴展全球市場。

AnyMind今日也宣布推出全方位跨境解決方案，結合數位行銷、電子商務物流以及遍及亞洲15個市場的營運團隊，搭配先進的AI產品，幫助台灣品牌、企業順利拓展海外市場。李佳倩表示，品牌跨海時常需要在地團隊操刀行銷、理解文化差異等，而AnyMind就能從行銷到倉儲等一條龍完整服務客戶。

同時，AnyMind也為內容發布商提供「內容」、「影音」與「音訊」3種出海方式，協助網站主透過多元媒體形式觸及全球受眾。透過AnyManager數據分析技術，發布商能精準鎖定目標市場並持續優化廣告版位格式，更進一步提高流量與廣告收益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財