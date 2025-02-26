AnyMind未來3年加速成長 台灣市場強攻AI與跨境商機

AnyMind未來三年追求更高速成長。圖為AnyMind Group台灣分公司總經理李佳倩。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日本商務賦能公司AnyMind Group執行長十河宏輔今日表示，去（2024）年營運成長明確，在2025年至2027年並設立新的中期目標，包含年度營收成長達1050億日圓、成長27%、毛利則要達到385億日圓、成長28%，同時繼續提升獲利能力；電商、行銷產業持續導入AI，AnyMind含AnyAI、AnyTag等應用，他也看好旗下所有AI產品都有良好的營收潛力。

AnyMind Group目前已經進入亞太區共15個市場，除起家的日本，以及仍處高速成長的東南亞各國、大中華地區（含台灣、中國、香港）外，印度、中東也有設立辦公室；且去年營運表現不俗，2024財年取得歷史最高營收，且維持穩健的高盈利成長。

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AnyMind Group在2024財年全年的營收為507億日圓、年增52%，毛利187億日圓、年增48%，營業利潤25億日圓、年增高達242%，歸屬母公司淨利則為23億日圓、年增318%。展望2025財年，預計全年營收將達647億日圓、年增28%，毛利達到237億日圓、年增27%，營業利潤達35億日圓、年增37%。

展望未來，十河宏輔指出，AnyMind在日本、中國、香港、台灣，以及東南亞的主要國家，如印尼、菲律賓、越南等大型市場都已有成績，並進入印度、中東，現階段主要目標為深耕現有市場、擴大市占率，暫無計畫開拓新市場。此外，隨著AnyMind Group持續擴張，他也認為台灣仍是令人振奮的市場，能快速應用、接受AI等新科技，並創造成功案例。

AnyMind Group台灣分公司總經理李佳倩指出，今年台灣營運重點包含推展直播、AI擬真主播等新科技應用，其中AI主播能協助企業實現24小時不間斷直播、顯著降低人力成本，並在不同時段觸及多元受眾，進一步推動業績成長，台灣已經開始與多家客戶接洽，同時搶攻AI與直播商機。

AnyMind指出，在泰國Evian案例中，透過真人主播與AI擬真主播的混合策略，使直播電商GMV成長350%。此外，AnyLive支援中文、英文、泰文等6種語言，並與TikTok Shop、Shopee等主要電商與社群平台串接，協助品牌靈活運用並擴展全球市場。

AnyMind今日也宣布推出全方位跨境解決方案，結合數位行銷、電子商務物流以及遍及亞洲15個市場的營運團隊，搭配先進的AI產品，幫助台灣品牌、企業順利拓展海外市場。李佳倩表示，品牌跨海時常需要在地團隊操刀行銷、理解文化差異等，而AnyMind就能從行銷到倉儲等一條龍完整服務客戶。

同時，AnyMind也為內容發布商提供「內容」、「影音」與「音訊」3種出海方式，協助網站主透過多元媒體形式觸及全球受眾。透過AnyManager數據分析技術，發布商能精準鎖定目標市場並持續優化廣告版位格式，更進一步提高流量與廣告收益。

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