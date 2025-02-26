輝達財報扭轉股市跌勢 華爾街寄予厚望曝原因

輝達公布財報能否扭轉美股近日跌勢，華爾街分析師多數寄予厚望。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國股市遭受貿易關稅、人工智慧威脅和通膨擔憂的三重打擊，導致股價全線下跌。輝達公布財報能否扭轉美股近日跌勢，華爾街分析師多數寄予厚望。

標準普爾500指數和納斯達克100指數等熱門指數，自上週以來下跌3%至4%。雖然醫療保健和零售業有所成長，但主要科技和金融股受到的打擊最大。今年迄今為止，微軟和亞馬遜的股價已下跌約5.7%。同時，Google和輝達的損失均接近7%。

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由於輝達將於26日公佈第四季度收益，所有人的目光都集中在這家半導體製造商身上。關注它能否帶來超越市場的業績並扭轉局勢？

許多分析師對輝達寄予厚望，預計其營收將年增72%，每股盈餘 （EPS） 將成長63%。

並非一切都那麼悲觀。貝萊德基本面股票首席資訊長 Tony DeSpirito對今年的市場成長仍持樂觀態度，儘管成長速度較2024年有所放緩。

高盛最近上調2025年GDP成長預測，理由是消費支出強勁、就業市場穩健且企業獲利不斷改善。

摩根士丹利分析師預計，受人工智慧推動的生產力成長和科技業強勁表現的推動，標準普爾500指數將出現成長，儘管速度將比去年溫和。

不過，也有主要投資人發出訊號，表示麻煩正在醞釀。例如，股神巴菲特似乎傾向於持有大量現金儲備，可能預期市場將出現低迷。橡樹資本（Oaktree Capital）的霍華德馬克斯 （Howard Marks）也對近期強勁表現後可能出現的市場調整表示擔憂。

經濟學家朱莉婭·科羅納多強調經濟成長放緩、通膨持續和地緣政治不確定性等風險。所有這些因素都可能影響2025年及以後的市場穩定。

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