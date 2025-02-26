不是馬斯克！DOGE代理主管是「她」 具有醫療背景

格里森（Amy Gleason）已被任命為美國政府效率部代理主管。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府下令成立的「政府效率部」（DOGE），一直是由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）負責，但是該機構的主管官員是誰，一直是一個謎，白宮也不斷拒絕透露。然而，近日據外媒報導，白宮確認，一位名叫格里森（Amy Gleason）、不怎麼為人所知的醫療技術企業高管已被任命為美國「政府效率部」代理主管。

綜合外媒報導，一名白宮官員透露，格里森是DOGE代理主管，她擁有醫療保健背景，曾在幾家醫療保健技術公司擔任高管，也曾在美國數位服務局工作，該辦公室現已被「政府效率部」取代。

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白宮堅稱，馬斯克只是一名特殊的政府僱員，而不是全職工作人員，並非DOGE正式主管。（資料照，法新社）

格里森拒絕為被任命DOGE代理主管這件事發表評論。

儘管馬斯克一直是該計劃的公眾代言人，並繼續在社群媒體上，向政府工作人員發出指令，但在周二（25日）的新聞發布會上，白宮一直堅稱，馬斯克只是一名特殊的政府僱員，而不是全職工作人員。

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