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揚秦去年每股賺5.84元 擬配現金股利3元、股票股利2元

2025/02/26 16:26

揚秦董事會今日通過去年全年合併營收達25.34億元，年增17.44％，稅後淨利達1.76億元，年增32.94％，每股盈餘5.84元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。（記者楊雅民攝）揚秦董事會今日通過去年全年合併營收達25.34億元，年增17.44％，稅後淨利達1.76億元，年增32.94％，每股盈餘5.84元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以麥味登早午餐崛起的揚秦（2755）董事會今日通過去年全年合併營收達25.34億元，年增17.44％，稅後淨利達1.76億元，年增32.94％，每股盈餘5.84元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。

董事會決議擬配發每股5元股利，其中包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86％，盈餘分配案將於5月27日股東會承認。

揚秦總經理林麗玲表示，去年業績增長除受惠於規模經濟效益及整體餐飲內需升溫外，旗下品牌「麥味登」不僅國內店數突破900家。

「炸雞大獅」在印尼、馬來西亞及新加坡等區域積極展店，海外版圖跳躍性成長；火鍋品牌「涮金鍋」挹注營運新動能。

在多品牌直營與加盟系統驅動下，帶動揚秦營收持續成長，各品牌穩健獲利，稅後淨利則受惠於整體業績增長，創下佳績。

展望後市，揚秦將依循多品牌展店策略持續擴大連鎖餐飲體系版圖，今年各品牌展店數將不低於去年。

「麥味登」除了以多元店型進軍各式商圈，並朝向千店目標邁進外，也將強化門市數位應用，提升服務速度，全面優化消費者體驗。

「炸雞大獅」啟動數位轉型並持續推動海內外展店，「涮金鍋」預計展店8家，加速擴大營運規模。

此外，麥味登APP轉型集團APP，將提供會員更便捷的跨品牌服務，持續建構揚秦一日餐飲生活圈的發展目標。

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