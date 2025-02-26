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協和電廠爆土汙 台電：施工前置自主調查非環評資料「絕無隱匿」

2025/02/26 16:34

協和電廠爆出土地汙染問題，台電比較檢測資料。（台電提供）協和電廠爆出土地汙染問題，台電比較檢測資料。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕協和電廠與第四接收站26日召開環評大會，但反對團體指稱台電隱匿協和電廠土地污染資料，台電澄清，該資料「不是」環評要求的資料，是台電為後續施工進行的自主性提前調查，不論是調查範圍、檢測項目等，與環評要求均有所不同，也屬不同的行政程序，不該混為一談。針對環評的土壤檢測，台電自始至終皆依規定辦理並呈現於報告中，絕不隱匿任何資訊。

台電說明，2019年進行環評調查階段，已依法查詢協和電廠廠區非屬土污場址，並依據範疇界定會議決議，已在指定區域完成了相關檢測作業，結果顯示檢測數據皆符合標準，無異常情況。

台電強調，除環評要求的調查之外，由於協和電廠未來燃油改為燃氣，屆時需依照土污法第9條變更產業類別，並進行全廠土壤污染檢測，此與環評屬於不同的程序，為提前掌握可能需整治的區位、範圍及土壤狀況，台電主動展開自主調查，進行兩次自主土污調查59點及103點，合計在149個測點採樣162次。

台電表示，在這162次採樣中，針對外界最關心的多氯聯苯（PCB），僅在一處一次檢測出含量，其他161次皆未檢出。該檢出點位於靠近海水廢水處理廠一帶，影響範圍主要集中於地表約1公尺深，評估受影響的土方量約為150立方公尺，推測可能源自過去使用的老舊變壓器，其內部廢棄物滲入土壤。然而，由於年代久遠，故尚待進一步確定，但現階段僅此唯一一個測點發現多氯聯苯，並未有其他污染情況。

至於石油烴類（TPH）污染，該電廠長期使用重油，且燃油電廠燃燒後產生油灰，主要集中於油灰儲存區與機組處理區。檢測結果顯示，在162次採樣中，有4個點有超標，污染範圍亦主要位於地表層，影響土方約370立方公尺。綜合計算，多氯聯苯與TPH污染總計影響土方約520立方公尺，影響程度在可控的範圍之內。此外，台電也依範疇界定檢測地下水，也未發現地下水受到污染。

台電強調，本次檢測結果並非大範圍污染，而是局部受影響，不管是環評檢測或是自主檢測結果，都已初步排除外來污染，在環評書件7.1.2.1節中，已載明未來規劃設計時會依據土污法程序辦理，絕無任何隱匿。

台電再次強調，環評審查要求的各項資料，均依法調查、如實提供，且台電過去曾有處理大林電廠土污相關經驗，《土污法》與《環評法》屬於不同法規，應依照規定平行辦理各項作業。

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