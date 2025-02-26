連5降！1月失業率3.3％創25年同月最低

主計總處公布1月失業率3.3%，較上月下降0.02個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1月失業率3.3％、創25年同月最低，較上月下降0.02個百分點，連續5個月下降；經調整季節因素後，1月失業率3.37％、下降0.01個百分點。主計總處表示，受年後轉職潮影響，預料2月失業率會上升，目前整體勞動市場穩定。

根據調查，1月就業人數1161.9萬人，月增7千人、年增3.2萬人。1月失業人數39.6萬人，月減3千人，其中對原有工作不滿意而失業者減少2千人，因工作場所業務緊縮或歇業及初次尋職失業者各減1千人。

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按年齡層觀察，1月15至19歲失業率7.94％、20至24歲11.14％，多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲為5.58％，30至34歲為3.36％。

另，主計總處新增勞動力低度運用指標，1月4週失業人數為39.9萬人、月減3千人，LU1（4週失業率）為3.32%、月降0.02個百分點。1月工時不足就業人數為10.9萬人、月減2.1萬人；潛在勞動力人數為13.8萬人、月減5千人。

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