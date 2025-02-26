豐興看鋼市：多空都有 正面大於悲觀情緒

豐興鋼鐵下午召開法說會。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼筋大廠豐興（2015）下午召開法說會，釋出第一季展望，鋼筋小幅衰退、型鋼持平、條線可望小增。豐興指出，美國總統川普對鋼鋁課徵25%、烏俄戰爭重建、中國兩會等，多空的條件都有，但「正面訊息大於悲觀情緒」，尚須持續觀察。

豐興指出，美國課徵鋼鋁關稅，日韓兩國原本有免稅額，但齊頭式平等之後，是否轉往東南亞、亞洲鋼市，需要再觀察；不過，美國熱軋鋼材已大漲80-90美元，也推升鐵礦砂原料走高。

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而川普課徵鋼鋁關稅，恐讓美國廢鋼需求增加，豐興坦言，美國當地鋼廠確實會因為價格拉升，減少進口，廢鋼耗用就會變多，推升廢鋼漲價，目前廢鋼原料確實有往上，但量還在觀察；且廢鋼來源還有南美、中美洲；日本等，特別是日本受到關稅影響，反而會有廢鋼多出來的空間，美日廢鋼供應可能會有截然不同的表現。

至於烏俄戰爭停火帶動重建商機，豐興表示，亞洲鋼材運送路途遙遠，並非是鋼材直接銷售參與，而是國際的鋼材需求增加、流動，就會帶動鋼價支撐，「大家都很期待」。

豐興提到，中國的產銷、出口政策等也是重點，去年中國出口月均926萬噸，全年出口1.1億頓，創2016年以來新高，去年鋼價壓力很大，尤其第四季出口達到3000萬噸，寫歷史新高，但中國的鋼價卻不斷下跌，去年第3季鋼價創七年新低，可看出內需疲弱程度。

豐興對第一季展望，鋼筋小幅衰退，但衰退幅度落在個位數，型鋼表現持平、條線可望小增。豐興指出，鋼筋是受到季節性因素影響，農曆年落在一月，十二月各工地趕工，提前拉貨、鋼筋出貨爆大量，因此一月出貨有減少，且因房市第七波管制後，搶建潮也有稍微放緩。

至於第二季挑戰仍多，豐興解釋，2023年底國際氛圍不錯，因此到去年第二季下游的接單表現佳，出貨量不錯，目前來看下游客戶需求提升，也要仰賴國際因素正向配合，就可期待。

豐興昨董事會也通過，與新竹東光段地主與CBRE簽不動產專任委託銷售契約書。豐興表示，持有該土地約24%，且已長達三十年，預計今年重劃工作可完成，整理過後可售面積達5千坪，下半年有機會可以公開標售，可能今年、明年認列 。

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