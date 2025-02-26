工程會檢測 全國35座橋梁需馬上派修

去年年底全國約35座、檢測等級U4、須馬上派修的橋梁仍有待改善。（工程會提供）

〔記者徐義平／台北報導〕行政院公共工程委員會去年針對全國300座吊索型橋梁進行維護管理檢測，發現到去年年底全國約35座、檢測等級U4、須馬上派修的橋梁仍有待改善。

工程會指出，考量強風橋梁吊索穩定影響大，加上各政府機關多採委託專業服務辦理橋梁檢測，因此在去年2月研提「吊索型橋梁設計、施工及維護階段應注意事項」，並進行抽查維護管理。

請繼續往下閱讀...

至於，全國該類型橋梁經過盤點後，發現有35座U4橋梁待維修，包括中央部會管理的3座，以及地方政府管理32座。工程會解釋，根據交通部運研所橋梁系統，橋梁檢測結果分為「U1」到「U4」的四個等級，其中民眾最擔憂的「U4」等級是指需要馬上派修，「U3」則代表一年內要派修。

逾99%橋梁已完成定期檢測

除特殊性橋梁外，根據工程會統計，截至去年年底，全國99.14%的橋梁均已完成兩年一次的定期檢測，僅有0.86%的橋梁尚未完成檢測。最後，工程會指出，除針對已完工的橋梁定期檢測外，同樣要重視施工中橋梁工程的安全，避免施工中的落梁事故，因此，已提出「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」，並納入工程施工查核重點檢核事項。

根據去年工程施工查核情形統計數據，全國在建橋梁工程有198件，共計查核82次，查核比率約占41%，之後也會持續定期辦理工程施工查核，確保橋梁工程施工安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法