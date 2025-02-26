晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工程會檢測 全國35座橋梁需馬上派修

2025/02/26 16:02

去年年底全國約35座、檢測等級U4、須馬上派修的橋梁仍有待改善。（工程會提供）去年年底全國約35座、檢測等級U4、須馬上派修的橋梁仍有待改善。（工程會提供）

〔記者徐義平／台北報導〕行政院公共工程委員會去年針對全國300座吊索型橋梁進行維護管理檢測，發現到去年年底全國約35座、檢測等級U4、須馬上派修的橋梁仍有待改善。

工程會指出，考量強風橋梁吊索穩定影響大，加上各政府機關多採委託專業服務辦理橋梁檢測，因此在去年2月研提「吊索型橋梁設計、施工及維護階段應注意事項」，並進行抽查維護管理。

至於，全國該類型橋梁經過盤點後，發現有35座U4橋梁待維修，包括中央部會管理的3座，以及地方政府管理32座。工程會解釋，根據交通部運研所橋梁系統，橋梁檢測結果分為「U1」到「U4」的四個等級，其中民眾最擔憂的「U4」等級是指需要馬上派修，「U3」則代表一年內要派修。

逾99%橋梁已完成定期檢測

除特殊性橋梁外，根據工程會統計，截至去年年底，全國99.14%的橋梁均已完成兩年一次的定期檢測，僅有0.86%的橋梁尚未完成檢測。最後，工程會指出，除針對已完工的橋梁定期檢測外，同樣要重視施工中橋梁工程的安全，避免施工中的落梁事故，因此，已提出「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」，並納入工程施工查核重點檢核事項。

根據去年工程施工查核情形統計數據，全國在建橋梁工程有198件，共計查核82次，查核比率約占41%，之後也會持續定期辦理工程施工查核，確保橋梁工程施工安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財