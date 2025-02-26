正宗「台塑牛小排」在這！台塑生醫打造FBkitchen

想吃正宗「台塑牛小排」？台塑生醫打造FBkitchen。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕想吃正宗「台塑牛小排」？台塑生醫於內湖總部園區推出餐飲品牌「FB Kitchen」，以「人本至上」為核心理念，可嘗到傳奇私房料理－正宗台塑帶骨牛小排，傳揚台塑企業40年正宗私房菜的溫暖精神與初心。

台塑企業總部因都更之故，自敦化北路遷移到內湖南京東路六段，當時週邊的餐飲選擇不多，考量讓園區同仁有更便利更多元的用餐選擇，台塑生醫董事長王瑞瑜指示台塑生醫團隊著手規劃園區內餐飲的供應，2024年底FBkitchen誕生，FB源於台塑生醫英文名稱Formosa Biomedical的縮寫。

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王瑞瑜表示，成立FB Kitchen的起心動念是為照顧員工，但也是首次將原本於台塑招待所內才能品嚐的正宗美食對外分享，傳承母親當年款待員工與創辦人賓客的初心，讓更多人能品嚐到這份40年經典美味的溫暖與守護。

台塑生醫資深經理吳鑫昌則指出，FB Kitchen在開幕初期即獲得市場高度關注，每日預約率平均超過九成，短時間內，客人自主於Google Map回饋之五星好評已逾300則，更創Google Map美食商家少見達滿分5顆星之記錄，無論在餐點口味、服務品質、用餐環境等均獲消費者高度肯定，回訪率逾五成以上，目前月營收約150萬元。

至於FB Kitchen的招牌，就是「台塑正宗帶骨牛小排」，吳鑫昌解釋，這道料理源自於台塑企業創辦人王永慶夫人李寶珠40年前親手研發，創辦人招待貴賓時夫人精心設計料理，過去數十年，也僅在台塑企業招待所、長庚球場等地方能品嚐。如今，台塑生醫FB Kitchen原汁原味呈現李寶珠夫人之料理秘方，並正式對外開放，讓消費者得以一探台塑企業私房菜的美好滋味與溫暖。

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