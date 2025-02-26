欣興：Q1營運較上季略減 看好AI帶動下半年營運

欣興財務處資深副總經理鍾明峰。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板龍頭欣興（3037）今日召開法說會，欣興財務處資深副總經理鍾明峰表示，首季因產業淡季，營收較上季季減個位數百分比，但可望優於去年同期，在AI ASIC相關產品帶動下，下半年營運優於上半年。至於美國川普政府祭出關稅或是出口管制造成的影響需再觀察，關稅與地緣政治皆是未來變數。

針對首季稼動率，欣興預估，主要製程稼動率多維持上季水準，僅BT載板下滑，ABF載板稼動率維持在70至75%，BT載板從70至75%降到65%，PCB/HDI維持在80至85%。

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欣興表示，光復廠為製程最先進的工廠，目前進度比預期提前1-2個月，泰國廠按進度預計在下半年量產，目前在裝機階段，下半年完成驗證將量產，泰國廠預計生產模組、遊戲機、低軌衛星等產品，因應地緣政治因素，也將配合客戶生產高階產品。

欣興去年資本支出254億元，今年資本支出預計186億元，主要用在光復廠與載板投資約85億元，投資泰國廠36億元與台灣廠28億元，主要投資HDI與PCB；去年設備折舊172億元，今年預估增加到184億元左右，未來預期折舊金額不再增加，維持此水準，因既有投資已告一段落。

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