晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

KKday組織變革 裁員優退國內外38員工

2025/02/26 15:01

旅遊電商平台KKday組織變革，裁員優退38人。（KKday提供）旅遊電商平台KKday組織變革，裁員優退38人。（KKday提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕旅遊電商平台KKday近期裁員海內外員工38人。KKday表示，因應組織變革裁員，約佔全集團員工數3.7%，將提供法定優退金加上1個月以上優退金，並給予履歷健檢、推薦函協助。

KKday表示，感謝每一位員工的付出與奉獻，面對快速變動的跨境旅遊市場，公司將啟動新一波的組織再造，聚焦全球策略商務拓展處的組織佈局與人才整合，期許回歸疫情前的營運初衷，以台灣總部為中心、並與亞太各地辦公室緊密協作，將跨市場整合的量能與效益發揮最大化。

因應組織變革，KKday說明，38位海內外的優退同仁，約佔全集團員工數3.7%，KKday將提供法定優退金加上1個月以上的優退金保障，並給予履歷健檢、推薦函的協助，也謝謝同仁們的理解，KKday衷心祝福每位優退夥伴未來的職涯發展，也將與全體員工們為公司長遠發展持續努力。對於此事在網路掀起討論，KKday說，謝謝網友們的反饋與建議，將虛心參考各類建言。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財