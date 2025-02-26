KKday組織變革 裁員優退國內外38員工

旅遊電商平台KKday組織變革，裁員優退38人。（KKday提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕旅遊電商平台KKday近期裁員海內外員工38人。KKday表示，因應組織變革裁員，約佔全集團員工數3.7%，將提供法定優退金加上1個月以上優退金，並給予履歷健檢、推薦函協助。

KKday表示，感謝每一位員工的付出與奉獻，面對快速變動的跨境旅遊市場，公司將啟動新一波的組織再造，聚焦全球策略商務拓展處的組織佈局與人才整合，期許回歸疫情前的營運初衷，以台灣總部為中心、並與亞太各地辦公室緊密協作，將跨市場整合的量能與效益發揮最大化。

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因應組織變革，KKday說明，38位海內外的優退同仁，約佔全集團員工數3.7%，KKday將提供法定優退金加上1個月以上的優退金保障，並給予履歷健檢、推薦函的協助，也謝謝同仁們的理解，KKday衷心祝福每位優退夥伴未來的職涯發展，也將與全體員工們為公司長遠發展持續努力。對於此事在網路掀起討論，KKday說，謝謝網友們的反饋與建議，將虛心參考各類建言。

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