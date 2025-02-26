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美股出現「黑色星期一」和「要命星期五」新口號！德銀曝全怪川普「這行為」

2025/02/26 15:34

美股去年繳出亮眼成績單後，2025年走勢卻頗為詭異，雖然整體仍上漲，但黑色星期一和要命星期五則成為重災區。（法新社）美股去年繳出亮眼成績單後，2025年走勢卻頗為詭異，雖然整體仍上漲，但黑色星期一和要命星期五則成為重災區。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股去年繳出亮眼成績單後，2025年走勢卻頗為詭異，雖然整體仍上漲，但黑色星期一和要命星期五則成為重災區，德銀分析指出，2025年，週五美股走勢低於平均水準0.4個百分點，是全週表現最差的1天，而在過去近百年，週五行情高於平均水準近0.1個百分點，這是因為市場擔心週末會出現川普「頭條新聞風險」，導致投資者在週末前減少部位，而週一表現不佳，則表明這些威脅並未完全消除。

這與歷史常態大相徑庭，長期來看，週五通常是美股1週中表現最好的日子之一，而週一則是最差的。

外媒報導，德銀分析師Jim Reid發佈最新報告，揭示了這一反常現象，報告對比了2025年標普500指數每日走勢與1928年至2024年的長期平均水準。結果令人大跌眼鏡，2025年，週五表現慘不忍睹，週一也僅稍好一點。

德銀的研究顯示，從歷史角度來看，1928年至2024年期間，美國股市平均表現最好的交易日是週三，其次是週五，而週一則是表現最差的1天。

這符合投資者心理學的常見模式：「隨著週末臨近，我們往往會變得更加樂觀和快樂！」

然而，2025年的市場完全打破了這一傳統規律，通過對比近1個世紀的歷史數據與今年的市場表現，研究顯示，當前美股的日內模式發生了顯著變化。週五已成為表現最差的交易日，週一緊隨其後，而周中時段（尤其是週二和週三）則表現相對較好。

德銀數據顯示，2025年與1928年至2024年中，標普500指數在每週各個交易日的平均價格變化。2025年週五，平均價格走勢低於平均水準0.4個百分點，而歷史上週五的走勢高於平均水準近0.1個百分點。

而到了週一，走勢低於平均水準約0.2個百分點，歷史上週一的價格走勢低於平均水準約0.1個百分點。

Reid將其與川普時代的「頭條新聞風險」聯繫起來，認為這背後可能的原因是，市場擔心週末會出現潛在的負面消息，導致投資者在週末前減少風險部位，而週一表現不佳，則表明這些威脅並未完全消除。

報告指出，市場可能擔心週末會出現潛在的負面新聞，例如對墨西哥和加拿大加徵關稅等，這種擔憂導致投資者在週五傾向於減少風險部位。

市場似乎形成了一個模式，每週末尾可能會出現負面消息，投資者為防止局勢在週末升級，傾向於減少風險部位。

面對這種異常的交易模式，Reid提出了1個關鍵問題，這種現象是暫時的還是可能成為新常態？報告認為，只要地緣政治緊張和政策不確定性繼續存在，這種交易模式就可能持續下去。

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