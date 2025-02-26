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南韓貴婦不敢再穿 ?「這影片」引爆Moncler拋售、二手拍賣暴增586％

2025/02/26 15:39

影片中，南韓喜劇演員李秀智身穿這件要價近9萬元的Moncler「Parnaiba」外套。（擷取自youtube핫이슈지頻道）影片中，南韓喜劇演員李秀智身穿這件要價近9萬元的Moncler「Parnaiba」外套。（擷取自youtube핫이슈지頻道）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，南韓出現一部搞笑影片，上傳至今約3週的觀看次數已突破700萬人，意外地讓法國羽絨之王Moncler跌下神壇，導致現在南韓貴婦們不敢再穿Moncler外套，在南韓的媽媽圈裡也掀起了拋售潮。

據韓媒報導，南韓模仿女王李秀智穿「Moncler」羽絨衣，爆笑扮演江南貴婦影片發佈後，二手市場中與MONCLER羽絨衣相關的拍賣商品數量暴增了586%，由於短時間內待售商品數量大量湧入，成交量較上週暴漲965%，顯示出南韓媽媽們正在拋售手上MONCLER外套的現象。

據報導，影片中李秀智模仿大峙洞媽媽的一天。她穿著Moncler系列的「Parnaiba」羽絨外套，該款外套售價約390萬韓元（約新台幣近9萬元）。影片中，李秀智還戴了許多被稱為「江南媽媽制服」的時尚單品，例如昂貴的香奈兒包和一條愛馬仕項鍊。

由於這段模仿影片的核心為「名牌和教育」，正中南韓人的軟肋，該影片引起了公眾的關注，觀看次數已累積了704萬人，留言數近1.6萬則。

在影片的留言區和大峙洞媽媽社群中，開始出現「不敢再穿了」、「該把這件羽絨外套賣掉了」的聲浪，使得原本在南韓江南地區人手一件，被稱為「大峙洞居民制服」的Moncler 羽絨外套，瞬間遭到冷眼。

法國奢華羽絨服Moncler一直深受時尚與名人圈喜愛，也深獲亞洲人喜愛。即使全球奢侈品市場成長放緩，該集團仍維持穩定成長。

Moncler Group公佈截至2024年及第4季財報數據，集團總營收為31.09億歐元、年增4%至；其中，Moncler去年營收27億歐元、年增5%。按地理市場劃分，去年Moncler在亞洲（包括亞太地區、日本和南韓）的收入年增7%、達13.8億歐元，第4季則成長了11%。

南韓網民直言，引領潮流的人很多，但結束潮流的人，「李秀智是第一個」。

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