晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

市場不確定性、Bybit遭駭衝擊 比特幣跌破9萬美元

2025/02/26 14:38

比特幣價格週二（25日）跌破9萬美元（約新台幣295萬元）。（示意圖，路透）比特幣價格週二（25日）跌破9萬美元（約新台幣295萬元）。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普關稅政策推升市場不確定性影響，以及加密貨幣交易所Bybit日前遭到駭客攻擊等利空消息衝擊，比特幣價格週二（25日）跌破9萬美元（約新台幣295萬元）。

綜合媒報導，比特幣25日一舉跌穿9萬美元大關，最低曾見8萬6099美元（約新台幣282萬），其他加密幣也普遍走低，以太幣一度大跌逾13%，川普幣（$TRUMP）也重挫逾15%

對於此次加密貨幣大跌原因，有觀點認為，與近日幣圈利空事件頻傳有關，像是加密貨幣交易所Bybit在上週爆出遭到駭客攻擊損失近15億美元（約新台幣492億元）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）因迷因幣醜聞而接受調查等，都使市場情緒轉向看壞加密貨幣市場。另外，川普關稅政策也推升市場不確定性，也增添投資人疑慮。

截至台北時間26日下午2點25分左右，比特幣價格暫報88710.69美元，24小時內跌幅2.87%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財