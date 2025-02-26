市場不確定性、Bybit遭駭衝擊 比特幣跌破9萬美元

比特幣價格週二（25日）跌破9萬美元（約新台幣295萬元）。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普關稅政策推升市場不確定性影響，以及加密貨幣交易所Bybit日前遭到駭客攻擊等利空消息衝擊，比特幣價格週二（25日）跌破9萬美元（約新台幣295萬元）。

綜合媒報導，比特幣25日一舉跌穿9萬美元大關，最低曾見8萬6099美元（約新台幣282萬），其他加密幣也普遍走低，以太幣一度大跌逾13%，川普幣（$TRUMP）也重挫逾15%

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對於此次加密貨幣大跌原因，有觀點認為，與近日幣圈利空事件頻傳有關，像是加密貨幣交易所Bybit在上週爆出遭到駭客攻擊損失近15億美元（約新台幣492億元）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）因迷因幣醜聞而接受調查等，都使市場情緒轉向看壞加密貨幣市場。另外，川普關稅政策也推升市場不確定性，也增添投資人疑慮。

截至台北時間26日下午2點25分左右，比特幣價格暫報88710.69美元，24小時內跌幅2.87%。

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