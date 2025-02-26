AI軟體應用進步至全球21 郭智輝：目標前14名超韓趕星

經濟部今（26日）舉辦「智慧創新大賞」啟動記者會。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今表示，台灣晶片與伺服器製造能量已是全球第一，AI軟體應用則從去年的全球第26名升至第21名，今年底目標是超韓趕星，邁向全球前14名。

經濟部今（26日）舉辦「智慧創新大賞」（Best AI Awards）啟動記者會，經濟部技術司司長邱求慧說明，競賽類別有「AI應用」與「IC設計」兩類，並分為學生組、新創及中小企業組、企業公開組與國際組4組別，期待本次競賽催生AI創新技術應用，加速AI創新技術與新創產業在台灣落地發展。

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獎項方面，學生組最高獎金30萬元，企業公開組、新創及中小企業組、國際組的最高獎金則高達100萬元，自即日起開放報名至4月8日截止收件，決賽暨頒獎典禮將在今年5月3日舉行。

郭智輝表示，台灣晶片與伺服器製造能量已居全球第一，而AI軟體應用排名在政府與產業的共同努力下，已從去年的第26名提升至第21名，今年底目標是將名次推進到全球前14名，以超韓趕星為目標。

郭智輝強調，為實現「AI產業化、產業AI化」願景，經濟部要在4年內培育百工百業20萬名AI人才，也同步推動2+4海外攬才計畫，並研擬關稅優惠吸引全球頂尖人才。

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