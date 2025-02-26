近3年最大規模！英對俄祭107項新制裁 中企也入列

英國宣布對俄羅斯祭出近3年最大規模經濟制裁。（資料照，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭在周二（25日）邁入第4年，英國宣布對俄羅斯祭出近3年最大規模經濟制裁，總計達107項目，納入67名個人和實體，包括位於中國和香港的10家廠商。

綜合外媒報導，英國外交部在周一（24日）發聲明，這些制裁的目標針對的是俄羅斯的軍事供應鏈、助長普廷的非法戰爭收入、以及為克里姆林宮牟取利潤的貪腐政客。

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這次制裁包括67名個人和實體，以及40艘俄羅斯用以規避國際制裁的「影子艦隊」船舶，總計107項，包括位於中國和香港的10家工具機和微電子產品廠商。

與以往不同，此次發布的制裁名單納入更多來自俄羅斯以外國家地區的個人和實體，包括扮演中轉角色的「第三地」企業。根據名單，向俄羅斯軍工業輸出工具機、微電子產品、用於武器系統的微處理器、雷達和無線電導航設備及各項軍民兩用物資與科技的生產商和供應商，橫跨中國、泰國、印度、土耳其與吉爾吉斯等中亞國家，以及德國。

英國外交部指出，中國是俄羅斯軍方的關鍵物資最大供應源。根據制裁名單，在「俄羅斯國防部門供應商和協力者」這一類別下，有位於香港的企業九星電子科技（Ace Electronics）、TKT-1997 Razvoj，以及普萊米樂國際貿易（Premera International）。

另外還有位於中國的廣州數控設備（GSK CNC Equipment）、蘇州紐威數控裝備（Neway CNC Equipment）、寧波貝寧機床（Ningbo Blin Machinery），以及寧波歐騰機械（Ningbo Oturn Machinery）、北京保利科技（Poly Technologies）、蘇州百勝動力機器（Suzhou Parsun Power Machine）、深圳詩瓦貝光電（Shvabe Opto-Electronics），總計10家位於中國和香港的實體。

英國外交部長拉米（David Lammy）表示，這次行動是近3年來最大規模，凸顯了英國對烏克蘭的承諾，他表示「唯有透過實力，才能實現持久的和平。這就是為什麼我們致力於讓烏克蘭處於最強的位置。當全世界都在紀念普亭全面入侵進入第四年的嚴峻里程碑時，我們不能、也不會在烏克蘭為我們的共同安全而戰時拋棄他們。」

《美國之音》報導，中國駐英國大使館發言人指出，英方有關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，損害中國企業正當權益，中方對此堅決反對，已向英方嚴正交涉。

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