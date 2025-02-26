美債爆跌摜破4.3％！專家揭原因

經濟數據疲軟，美國「停滯性通膨」擔憂重燃，美債殖利率週二急跌摜破4.3%，至4.29%，創去年12月中旬以來新低。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅政策不確定，及經濟數據疲軟，導致美國「停滯性通膨」擔憂重燃，美債殖利率週二急跌摜破4.3%，至4.29%，創去年12月中旬以來新低，交易員預計年底前聯準會將有56個基點的降息。

外媒報導，近期一系列疲弱的數據表明，美國經濟可能正在跌入衰退深淵，或迫使聯準會在停滯性通膨的環境下進行降息，加上市場對川普政策的擔憂，週二美國公債殖利率全面下降，10年期公債殖利率在尾盤下跌逾10個基點，至4.29%左右，低於週一4.39%，回到去年12月中旬的水準。

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蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）美國利率策略主管Ian Lyngen在1份報告中表示，由於人們繼續擔心川普總統的議程對全球經濟表現的影響，市場出現了避險情緒。

近期公佈的經濟數據顯示，美國經濟正面臨通膨和借貸成本的雙重壓力。

週二，美國消費者信心指數意外下滑，創下去年6月以來的最低水準，此外，花旗集團的經濟意外指數也跌至去年9月以來的最低點，表明經濟數據持續低於預期。

這些數據加劇了市場對美國經濟放緩的擔憂，導致美債殖利率大幅下跌。

另Brown Brothers Harriman高級市場策略師Elias Haddad亦指出，美國經濟的危險信號正在出現，如果美國經濟數據再持續一兩個月表現不佳，美國例外論的論調就會受到打擊。

此外，美銀稍早前研報指出，美國經濟現正處於溫和「停滯性通膨」的狀態，從通膨水準來看，自2021年底以來，儘管聯準會多次加息，但通膨仍頑固地高於2%的目標。最新數據顯示，美國居民對未來幾年的通膨預期已升至3%以上，而5年盈虧平衡通膨率也攀升至兩年高點2.61%。

這一背景下，市場對聯準會降息的預期急速升溫，互換合約顯示，交易員預計年底前聯準會將有56個基點的降息。

川普政府的政策不確定性也是推動美債殖利率下跌的重要因素，市場擔心，川普的關稅威脅和政府效率部門（DOGE）削減聯邦工資的計劃將對美國乃至全球經濟產生負面影響。

彭博策略師Mark Cudmore表示，週一的論調發生了變化，從「美國新政府尚未實現我們對經濟增長的預期」，轉變為「美國政策可能開始對經濟造成真正的損害」，這就是為什麼美國10年期公債殖利率處於兩個多月以來的最低水準，並且未來幾週可能會再次大幅下跌。

美債期權交易顯示，投資者預期10年期美債殖利率將進一步下跌至4.15%左右。

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