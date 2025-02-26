美課100％半導體關稅合理？郭智輝：我方底線是「公平關稅」

經濟部長郭智輝今解釋，談判並非只是「Yes or No」，更存有「Yes but」的斡旋空間，但我方底限是「不接受不公平的關稅」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨立委羅智強昨質詢美國擬對台灣晶片課徵100%關稅是否合理時，經濟部長郭智輝回應「未必不合理」引起爭議。對此，郭智輝今解釋，談判並非只是「Yes or No」，更存有「Yes but」的斡旋空間，但我方底限是「不接受不公平的關稅」。

談及昨日立院爭議，郭智輝今在經濟部受訪表示，談判是ing現在進行式，對方開出條件，我方不能現在就攤出底牌，我方立場是「不接受所謂不公平的關稅，這就是我們基本的底線」，其他都可以再談。

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郭智輝續說，至於100%關稅是否合理，但談判過程並非僅有「Yes or No」是非題，更存有「Yes but」的轉圜空間，但畢竟立委質詢時間有限，理解立委會限縮情境來提問。

郭智輝繼續強調，他仍要解釋不能在公開場合談及談判細節，對國家談判會有嚴重影響，任何發言都可能會影響第一線經貿官員的談判過程。

至於課徵關稅的細節，經濟部說明，仍須視美方實際課稅的方案跟模式定案後才能說明，但政府的態度清楚，就國際比較利益的競爭環境來說，經濟部最關切的是各國一致的公平做法，以維持對競爭對手國的優勢，此重要性遠高於立委關注的單一稅率問題。

至於「合理」用詞不妥，郭智輝也透過新聞稿補充，當時答詢是首先說明美方的關稅政策是希望增加製造業投資美國誘因，所謂「合理」的說法是在說明美方政策方向。

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