萬事達卡台灣區總經理陳懿文 升任台灣區董事總經理

萬事達卡宣布擢升台灣區總經理陳懿文為台灣區董事總經理（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕萬事達卡宣布擢升台灣區總經理陳懿文為台灣區董事總經理，期望持續深耕台灣市場，發揮萬事達卡在創新支付科技領域的優勢，強化萬事達卡的市場領導地位。

萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青，讚揚台灣市場在金融科技發展、先進技術使用上的創新動能與成長潛力。期許未來在陳懿文的領導下，台灣市場業務持續蓬勃發展。

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陳懿文加入萬事達卡已25年，是各類創新支付技術導入台灣市場的關鍵人物，2013年升任萬事達卡台灣區總經理後，持續推動萬事達卡在台灣市場轉型為提供多元服務的金融科技公司，大幅提升萬事達卡在台灣的業務表現。

陳懿文擔任台灣區總經理期間，其團隊在數位支付、企業金融及環境永續等領域多有斬獲，包括使高雄捷運成為北亞首個採用萬事達卡開放式支付技術的大眾運輸系統，領導萬事達卡在台灣開通第一批手機感應收款服務 （Tap on Phone），推出全球第一張與醫療機構合作發行的萬事達卡Touch Card。

此外，陳懿文也帶領團隊率先亞太地區將碳足跡計算器 （Carbon Calculator）導入台灣市場，並促成11家合作夥伴加入萬事達卡無價星球聯盟 （Priceless Planet Coalition），引領台灣市場逐步朝向永續、無現金社會與智慧城市的願景前進。

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