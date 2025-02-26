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焦點股》廣宇：AI交換機需求強勁 帶量大漲

2025/02/26 12:15

廣宇馬來西亞廠現已成功打入高速交換機電子製造服務的市場地位，攜手同集團的工業富聯、鴻騰精密放大事業綜效。（廣宇提供）廣宇馬來西亞廠現已成功打入高速交換機電子製造服務的市場地位，攜手同集團的工業富聯、鴻騰精密放大事業綜效。（廣宇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻家軍連接線廠廣宇（2328）受惠於AI伺服器高速交換機持續受到母公司鴻海（2327）拉貨，加上今年可望能有併購案發酵，帶動全年營收年增幅度超過2成，激勵廣宇今日股價帶量強漲，截至中午12時1分暫報44.1元，漲幅6.91%，成交量2.9萬張。

廣宇目前旗下產品線的應用領域可分為消費、通訊、工業、醫療、車用，管理層看好整體資通訊領域的營收增加幅度能夠維持每年10%至20%，其他新領域的成長性則努力趕上。

值得注意的是，廣宇工控相關的工業機器人托鏈線，已經攜手機器人大廠共同執行專案，醫療產品受惠於實驗室通過認證，已獲客戶實際下單並進入試產階段，而高毛利的車用儲能高壓線則出貨給中系客戶與鴻華先進（2258）。

此外，廣宇馬來西亞廠現已成功打入高速交換機電子製造服務的市場地位，攜手同集團的工業富聯、鴻騰精密放大事業綜效，第2季起顯著貢獻營收，為因應地緣政治衝突所引發的轉單商機，廣宇同步於泰國擴充廠房。

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