全日空看好後市 耗資4747億購買77架新客機

日本航空公司「全日空」（ANA）25日表示，未來計畫從波音公司、空中巴士和巴西航空工業購買總計77架客機，耗資2兆1580億日圓（約新台幣4747億）。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空公司「全日空」（ANA）25日表示，未來計畫從波音公司、空中巴士和巴西航空工業購買總計77架客機，耗資2兆1580億日圓（約新台幣4747億），是全日空有史以來最大筆的購機訂單。

綜合外媒報導，全日空表示，將在2028至2033財年期間，從波音公司、空中巴士公司以及巴西航空工業公司購買總計77架新型客機，目的在於鎖定快速增加的國際航線需求。在新購入的77架客機中共有18架787-9、12架787-8、3架A321neo、3架A321XLR，以及20架E190-E2。

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在新購入的77架客機中，將有18架波音787-9投入國際線，並在東京成田機場擴建的效益下，全日空國際航線規模將在2030年擴大至目前的1.5倍。全日空2023財年擁有278架客機，到了2030財年將會達到320架之多。

此外，巴西航空工業的新型客機「E190-E2」將有20架投入日本國內航線，由於人口減少，導致日本國內航線需求下降，全日空透過國內線班機小型化，使得營運得以更加靈活。

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