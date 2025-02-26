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去年房價前十大親民捷運站點 淡水站每坪均價26.9萬奪冠

2025/02/26 11:26

房仲業者彙整出2024年台北捷運房價最實惠前十名站點，捷運淡水站是唯一單價二字頭的站點。（永慶房產集團提供）房仲業者彙整出2024年台北捷運房價最實惠前十名站點，捷運淡水站是唯一單價二字頭的站點。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者根據實價揭露、彙整出去年大台北各捷運站附近住宅單價前十名實惠的區域，其中入榜站點最多的是淡水信義線、計有4站，中和新蘆線則有3站，板南線兩站、文湖線則有1站，每坪單價均不到5字頭。

根據永慶房產集團彙整，去年大台北捷運房價前十名優惠站點，淡水站以每坪約26.9萬元拿下房價最親民站點，也是唯一房價還在2字頭的站點，第2名則土城永寧站、每坪約37.1萬元，第3名是紅樹林站、每坪約38.2萬元。

前6名單價均不到4字頭

而4至6名、每坪單價均不到4字頭，依序為北投忠義站、每坪約38.8萬元，文山動物園站、每坪約39.3萬元，以及淡水竹圍站、每坪約39.8萬元。

至於，第7至10名，有3站在新莊，包括丹鳳、迴龍、頭前庄站，每坪落在41.2萬至45萬元間，另1個則位於土城的頂埔站、每坪約42.7萬元。

永慶房屋研展中心陳金萍分析，觀察前十大房價優惠捷運站點，有超過半數是捷運路線的末端幾站，因距離台北市中心較遠，通勤時間相對拉長，因而房價實惠。

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