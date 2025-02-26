焦點股》大宇資：跨足餐飲 推AI機器人

進軍AI智能餐飲機器人，大宇資股價上漲。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）日前宣布跨足餐飲事業，同時，更進軍AI智慧餐飲機器人!大宇資日前已於國外發表AI餐飲科技領域機器人，技術搭載NVIDIA邊緣運算技術（Edge Computing），讓遊戲產業技術與AI結合，今日股價開低走高，一度來到61.5元，截至11點為止，股價上漲1.1元、暫報60.7元，成交量突破200張。

大宇資在2024年正式完成對日本知名餐飲集團CSD全資收購，進軍國際餐飲市場，目前超過100家門店，旗下知名居酒屋品牌「筑前屋」更進駐台北信義區開設旗艦店。

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目前大宇資研發兩款機器人，「日式拉麵機器人」與「智能燒烤機器人」具備高度自動化的點餐、烹飪和配送功能，AI能夠直接在設備端進行高速運算，確保即時處理食材變化、烹飪火候調整，還能記憶美味，並分析消費者行為，機器人不僅提升餐飲業的效率，也降低人力成本，在市場上已經開始試點應用。

大宇資訊雲端技術中心副總鄭佳倫表示，將遊戲中累積的AI技術與互動設計經驗，轉化為現實世界的解決方案，期待它不僅是一個機器人，更是一個能與人「對話」的智能夥伴；他也說，大宇資做的不再只是餐飲自動化設備，而是具備AI智能學習能力，讓餐飲不斷進化，打造全然不同的飲食體驗。

此次大宇資在國外發表AI餐飲科技領域機器人，業界人士分析，遊戲技術中的 AI、虛擬角色互動以及即時運算等技術，與智能機器人的開發有諸多共通點，使遊戲企業在 AI 領域具備競爭優勢，預料將為傳統餐飲業注入科技新動能。

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