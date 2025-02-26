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築間去年每股賺4.06元 去年下半年配發現金股利2元

2025/02/26 11:12

連鎖火鍋品牌築間（7723）餐飲集團去年合併營收57.84億元，創歷史新高，稅後淨利1.86億元，每股盈餘4.06元。（築間提供）連鎖火鍋品牌築間（7723）餐飲集團去年合併營收57.84億元，創歷史新高，稅後淨利1.86億元，每股盈餘4.06元。（築間提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖火鍋品牌築間（7723）餐飲集團去年合併營收57.84億元，創歷史新高，稅後淨利1.86億元，每股盈餘4.06元。

董事會通過2024年下半年度盈餘分配案，每股將配發現金股利2元，並將提前於3月31日配發。

加計已配發2024年上半年度現金股利2元，合計全年配息每股4元，配發率高達98.52％，以2月25日收盤價71.8元計算，全年現金殖利率達5.6％。

築間2024年推出「築間麻辣火鍋」、「朴庶韓國烤肉」、「築間燒肉本命」等多個新品牌，積極開設新門市及改裝與既有門市，擴大國內10個品牌聚落的規模。

雖前期產生的整修裝置費，以及人力成本與管銷業費用的增加，影響集團獲利表現，但2024全年平均毛利率仍達45.8%，僅較2023年略減。

展望2025年，築間將繼續深耕台灣餐飲市場，並進一步布局香港與日本等海外市場，以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫。

集團將持續於推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落，提升集客效益，並維持新舊品牌雙線並行的發展策略，穩定新品牌的營運表現，同時優化單店業績表現。

隨著海內外餐飲市場版圖持續發展，築間將適時調整、優化營收結構，並強化資源集中管理策略，提升集團獲利能力，以維持集團長遠發展的成長動能。

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