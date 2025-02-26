蘋果股東投票 決定維持DEI政策

蘋果股東週二投票通過，決定保留公司原有的「多元化、公平與包容（DEI）」政策。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技巨頭「蘋果（Apple）」週二（25日）舉行股東大會，會上股東投票通過，決定保留公司原有的「多元化、公平與包容（DEI）」政策。

綜合媒體報導，致力確保職場聘雇多元人才、防止歧視的DEI原則，近年來在美國民間企業與政府機關蔚為主流。但隨著美國總統川普（Donald Trump）今年1月上台，美國企業界掀起了文化轉變，紛紛縮減或撤銷促進多元聘僱的DEI政策。

請繼續往下閱讀...

上月保守派智庫「全國公共政策研究中心（National Center for Public Policy Research）」向蘋果提交一項股東提案，要求蘋果廢除DEI政策，以免惹上官司。

蘋果週二舉行股東大會，就廢除公司DEI政策的提案進行投票，最終提案被股東以88.4億反對票否決，蘋果將繼續保留公司原有的DEI政策，成為少數堅持DEI政策的公司之一。

對此，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示看法，稱蘋果的優勢始終來自於聘雇最優秀的人才，並提供協作文化，聚集不同背景和觀點的人們以進行創新，但庫克也補充表示，隨著相關議題的法規與時俱進，公司可能需要做出部分改變以遵守法規，但強調公司仍將致力於維護其歸屬感文化。

蘋果25日股價收在247.04美元，跌幅0.024%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法