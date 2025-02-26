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美議員警告：中國恐利用馬斯克影響川普政策

2025/02/26 11:02

美國眾議員警告，北京可能試圖利用馬斯克（左）影響川普（右）政策決定。（路透資料照）美國眾議員警告，北京可能試圖利用馬斯克（左）影響川普（右）政策決定。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院美中戰略競爭特別委員會共和黨和民主黨領袖週二（25日）齊聲警告，北京可能會試圖利用全球首富馬斯克（Elon Musk）來爭取對中更有利的美國政策，華府應該要反擊任何這類行動。

《路透》報導，眾院美中戰略競爭特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）、首席民主黨成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）認為，中國共產黨希望利用包括馬斯克在內，在中國有商業利益的美國商界領袖，在與華府的談判中推動自身目標。

穆勒納爾在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）主辦的活動表示，關於馬斯克的問題，自己確實相信中共會嘗試利用任何機會。人們是否會關注這一點，並確保他不會影響對中政策，情況也確實如此。

針對報導，馬斯克和白宮皆未立即回應。中國駐美使館則稱，中方歡迎與「美國各界人士」進行「互利合作」。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，樂意看到外資企業在中國投資，深化在中國市場佈局，共享發展機會。

在中國議題上，美國有一些急迫的優先事項，川普剛開始他的第2個總統任期，就宣佈對中國商品加徵10％的關稅，並呼籲擴大對中國在美投資的限制，同時任命對中鷹派人士擔任重要職務。

馬斯克是全球首富，也是川普2024年競選期間最大的捐款者，馬斯克在選舉後已成為川普最親密的白宮顧問之一，加上旗下公司在中國發展，長期與包括中國國家主席習近平在內的中國官員接觸的背景，馬斯克對北京具有一定吸引力，可能成為中方與川普溝通的潛在管道。

中國也許能夠滿足馬斯克的期望，特斯拉去年向中國客戶交付36.7％的汽車，以銷量計算，中國是特斯拉全球第2大市場。但隨著本土電動車製造商的成長，特斯拉在中國的市佔有所下滑，且推出自動駕駛功能時，面臨到監管問題。

除了特斯拉之外，馬斯克的其他企業，包括太空探索公司SpaceX和社群媒體平台X都被北京認定具有國安風險。

克利什納穆希指出，中方將馬斯克視為「繞國川普國安團隊對中鷹派人士」的一種方式，北京絕對將馬斯克視為任何談判中的珍貴資產，是繞過美國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz），繞過那些對中國「不太友好的人」的一個途徑。

白宮表示，馬斯克在川普政府中沒有決策權，他所領導的政府效率部（DOGE）與美國外交政策沒有直接關係。

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